Mannheim: Unbekannte brechen in Lagerhalle ein- Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Zeitraum vom 05.07.2023 und dem 26.07.2023 verschafften sich

Unbekannte Zutritt in einer Lagerhalle in der Zamenhofsraße und entwendeten

mehrere Gegenstände. Vermutlich über eine Eingangstür eines ehemaligen

Gewächshauses gelangten die Unbekannten in die Lagerhalle, indem diese den

Schließzylinder ausbauten. Im Innern der Lagerhalle montierten diese mehrere

Messingverbindungsteile von diversen Rohren ab und nahmen die

Messingverbindungen an sich. Des Weiteren bauten die Unbekannten die komplette

Löschanlage sowie die Deckenbeleuchtung der Halle ab. Im weiteren Verlauf

verlagerte die Täterschaft außerdem diverses Mobiliar in das 1. OG der

Lagerhalle und legten in einer Räumlichkeit Laminat aus. Die Hintergründe

hierfür sind derzeit noch nicht bekannt. Die genaue Schadens- sowie

Diebstahlhöhe ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen

Ermittlungen. Durch die Ermittlerinnen und Ermittler wurden bereits erste Spuren

gesichert.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim: 5.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Mannheim (ots) – ls am Donnerstag gegen 07:45 Uhr in der Diffenestraße, Ecke

Luzenbergstraße ein 51-jähriger Land Rover-Fahrer aufgrund einer rotleuchtenden

Lichtzeichenanlage seinen Pkw abbremsen musste, erkannte ein hinter ihm

fahrender 31-jähriger VW-Fahrer die Situation zu spät und fuhr dem 51-Jährigen

hinten auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Beide

Unfallbeteiligte blieben glücklicherweise unverletzt.

Mannheim: Windschutzscheibe eines Pkw durch Porzellanteller beschädigt – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr beschädigte eine bisher

unbekannte Täterschaft die Windschutzscheibe eines geparkten VW und flüchtete.

Aus bislang unbekannten Gründen warf der Täter oder die Täterin einen

Porzellanteller auf die Scheibe, wodurch ein Sachschaden im niedrigen

dreistelligen Bereich entstanden ist. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau unter der Tel.: 0621/3301-0 entgegen.

Mannheim: Unbekannte beschmieren Fahrzeug – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Mittwochabend gegen 00:00 Uhr bis

Donnerstagvormittag gegen 07:30 Uhr beschmierte eine bislang unbekannte

Täterschaft ein in der Schumannstraße geparkten Ford mit weißer Farbe. Das Auto

wurde auf der Motorhaube, der Fahrzeugheckschürze, an der Fensterscheibe der

Fahrertür sowie auf der Windschutzscheibe beschmiert. Der Sachschaden beläuft

sich auf ungefähr 1.000 Euro.

Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0621/441125 zu melden.

Mannheim: Fahrradkauf über Onlineportal endet in Anzeige

Mannheim (ots) – Ein 38-Jähriger erwarb am Dienstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr

ein Fahrrad, welches er online in einem Verkaufsportal gefunden hatte. Er fuhr

nach Ludwigshafen und übergab dem 47-jährigen Verkäufer einen vierstelligen

Betrag. Da der 38-Jährige im Nachgang Bedenken zum Kauf hatte, suchte er die

Polizei auf und ließ die Rahmennummer des Fahrrades überprüfen. Hierbei stellte

sich heraus, dass das Fahrrad tatsächlich zur Eigentumssicherung ausgeschrieben

war, da es durch einen besonders schweren Fall des Diebstahls entwendet worden

war. Das Fahrrad blieb bei der Polizei und wird dem rechtmäßigen Eigentümer

wieder übergeben. Der 38-Jährige erstattete Anzeige.