Heidelberg: Präventionsaktion „Gelbe Hand“ im Rahmen des Konzepts „Sicher in Heidelberg“ am 27.07.2023

Heidelberg (ots) – Mit steigendem Besucheraufkommen in den Sommermonaten erhöhen

sich erfahrungsgemäß die Tatgelegenheiten zur Begehung von Diebstahlsdelikten.

Insbesondere Taschendiebe nutzen das Gedränge und die Ablenkung durch die

zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten sowie die oftmals achtlose Trageweise von

Rucksäcken, Einkaufskörben und Handtaschen.

Daher führte die Polizei im Rahmen ihres Konzepts „Sicher in Heidelberg“, am

27.07.2023, zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, die präventive Aktion „Gelbe Hand“

am Bismarckplatz und in der Heidelberger Fußgängerzone durch. Im diesem Zeitraum

steckten Beamtinnen und Beamte in Zivil unbemerkt Flyer in Form einer „Gelben

Hand“ in die achtlos getragenen Taschen, Rucksäcke und Körbe von insgesamt 40

Passantinnen und Passanten, um so den Zugriff eines potentiellen Taschendiebs zu

simulieren. In einem anschließenden Gespräch erklärten Beamtinnen und Beamte in

Uniform die Aktion und gaben Tipps, wie man sich gegen Taschendiebe schützen

kann. Das Feedback der Gespräche war durchweg positiv. Viele der Angesprochenen

freuten sich über die Tipps der Polizei, wie man sich besser vor

Taschendiebstählen schützen kann.

Die Polizei rät hierbei generell:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Zahlungskarten und andere

Wertgegenstände wie nötig mit.

Wertgegenstände wie nötig mit. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper.

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufstaschen, Einkaufskörbe

oder Kinderwagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

oder Kinderwagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt

ab.

Darüber hinaus informiert das Faltblatt „Schlauer gegen Klauer!“, wie

Taschendiebe vorgehen, in welchen Situationen eine erhöhte Gefahr besteht und

wie man sich als Betroffene oder Betroffener verhalten sollte. Dieses kann

kostenlos unter nachfolgendem Link heruntergeladen werden:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/23-schlauer-gegen-klauer/

Heidelberg: Unklarer Unfallhergang – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Der Verkehrsdienst Heidelberg sucht nach einem

vorangegangenen Unfall am Dienstagmorgen nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zum Unfallhergang geben können. Um kurz vor 9 Uhr fuhr ein 36-jähriger Radfahrer

den gekennzeichneten Radweg auf der linken Halbseite der Mittermaierstraße in

Richtung Ernst-Walz-Brücke entlang. Gleichzeitig lief eine 15-jährige

Fußgängerin den Fußgängerweg in selber Richtung entlang. Aufgrund der Witterung

hielt die 15-Jährige einen aufgespannten Regenschirm in der Hand, um sich vor

dem Regen zu schützen. Als sich beide Beteiligte auf einer Höhe befanden,

stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fußgängerin

blieb unverletzt. Bei der späteren Unfallaufnahme äußerten beide Beteiligte der

Polizei gegenüber unterschiedliche Versionen zum Unfallhergang.

Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet

haben, gebeten, sich mit der Polizei unter 0621/174-4111 in Verbindung zu

setzen.

Heidelberg: Schwerer räuberischer Diebstahl in der Fehrentzstraße – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Donnerstagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, wurde ein 33-Jähriger

in der Fehrentzstraße von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Diese

suchten den körperlichen Kontakt zu ihm, um ihm im Zuge dessen den Geldbeutel

aus der Jackentasche zu entwenden. Der 33-Jährige bemerkte dies und sprach einen

der Täter daraufhin an. Dieser zog jedoch unvermittelt ein Messer und verletzte

den 33-Jährigen leicht. Die Täter entnahmen einen mittleren zweistelligen Betrag

aus der Geldbörse, ließen diese am Tatort zurück und gingen danach flüchtig.

Zuvor ist der 33-Jährige mit einem Bus bis zur Bergheimer Straße gefahren und in

Nähe der Fehrenzstraße ausgestiegen. Die zwei Unbekannten befanden sich

ebenfalls in dem Bus und sprachen den 33-Jährigen kurz nach dem Aussteigen an.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1.Täter (entwendete Geldbeutel und führte das Messer): männlich, circa 35 bis 40

Jahre alt, circa 180 bis 190 cm groß, schlank. Er trug eine bunte Kappe und eine

blaue lange Hose.

2.Täter: männlich, circa 25 bis 30 Jahre, circa 165 bis 170 cm groß, kräftige

bis stämmige Figur. Er trug die Haare zu einem Zopf gebunden, einen blauen

Pullover, eine blaue Hose und ein weißes T-Shirt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg: Roller-Fahrerin nach Sturz in Krankenhaus eingeliefert

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag um kurz nach 18 Uhr stürzte eine 29-jährige

Roller-Fahrerin alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei schwer, jedoch nicht

lebensgefährlich. Die 29-Jährige fuhr die Römerstraße in Richtung Leimen, als

diese stürzte und sich verletzte. Die Roller-Fahrerin wurde in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens ist bisher noch Gegenstand der

aktuellen Unfallermittlungen.

Heidelberg: Feuerwerkskörper auf Verkehrsteilnehmer auf der BAB 656 geworfen – weitere Zeugen oder Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots) – Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Sonntag gegen 21 Uhr

eine Person auf der Autobahnüberführung (Kurpfalzring) gemeldet. Diese feuerten

mit mehreren Feuerwerksbatterien auf die Fahrbahn der BAB 656. Die brennenden

Leuchtkörper flogen unkontrolliert auf die Fahrbahn und auch auf den

danebenliegenden Grünstreifen, wodurch dieser sich entzündete und kurze Zeit

später in Flammen stand. Mehrere bislang unbekannte Fahrzeugführer, welche auf

der BAB 656 fuhren, mussten teils stark abbremsen, um Unfälle zu vermeiden.

Der Täter wurde beschrieben als männliche Person mit einer schwarzen Hose und

einem weißen T-Shirt bekleidet, der eine große schwarze Sonnenbrille trug. Die

Person hatte einen Rucksack dabei und fuhr anschließend mit einem schwarzen

Fahrrad in unbekannte Richtung davon.

Zeugen oder geschädigte Fahrzeugführer, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd zu melden, unter: 06221 3418-0.