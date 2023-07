Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Revierleiterwechsel beim Polizeirevier Neckargemünd

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Amtsübergabe beim Polizeirevier

Neckargemünd: Der bisherige Revierleiter Erster Kriminalhauptkommissar Gerhard

Mackert verabschiedet sich in den Ruhestand – Erster Polizeihauptkommissar

Wolfgang Metzger tritt die Nachfolge an.

Am Donnerstag, den 27.07.2023, fand die offizielle Amtsübergabe bei einer

feierlichen Veranstaltung im Rathaus in Neckargemünd statt.

Anlässlich des Amtswechsels bemerkte Polizeipräsident Siegfried Kollmar: „Nichts

in der Geschichte ist beständiger als der Wandel“ und freute sich über die sehr

gute Besetzung der Spitzenposition der Revierleitung sowohl in der Vergangenheit

als auch in der Zukunft. Er lobte den Ersten Kriminalhauptkommissar Gerhard

Mackert für die stets sehr guten Ergebnisse in den vielen unterschiedlichen

Aufgabenbereichen, in denen er bei der Polizei tätig war und beschrieb ihn als

zuverlässigen Partner. Kollmar zeigte sich stolz den Revierleiter Neckargemünd

in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden zu dürfen und übergab ihm in

diesem feierlichen Rahmen die Ehrenplakette für besondere Verdienste.

In dem neuen Leiter des Polizeireviers Neckargemünd, Erster

Polizeihauptkommissar Wolfgang Metzger, sieht er einen guten Nachfolger, der in

seinen Aufgaben sehr akribisch ist und bereits jetzt schon den uneingeschränkten

Rückhalt seiner Kolleginnen und Kollegen beim Revier innehat. Auch Gerhard

Mackert bezeichnete die Wahl seines Nachfolgers als „goldrichtig“ und bedankte

sich bei seinem bisherigen Leiter der Führungsgruppe für die hervorragende

Zusammenarbeit.

Bürgermeister Frank Volk wertschätzte Gerhard Mackert für die bislang sehr gute

und immer reibungslose Zusammenarbeit. Man konnte immer aufeinander zählen und

war sich der Unterstützung immer gewiss. So verabschiedete auch er ihn in den

Ruhestand und hieß ihn dennoch weiterhin herzlich willkommen im Rathaus. Er

freute sich auch über die Nachfolge von Wolfgang Metzger, dem er seine

Glückwünsche aussprach. Auch mit ihm konnte er bereits viele positive

Erfahrungen bei Einsätzen sammeln und ist von einer weiterhin sehr guten

Zusammenarbeit überzeugt.

Erster Kriminalhauptkommissar Gerhard Mackert durchlief bei der Polizei einige

Stellen und brachte einen großen Erfahrungsschatz mit nach Neckargemünd. Die

Leitung des Polizeireviers übernahm er zum 01.06.2018 und feierte im September

2019 sein 40. Dienstjubiläum bei der Polizei Baden-Württemberg. Zum 31.07.2023

geht er nun nach 43 Jahren und 333 Tagen in den wohlverdienten Ruhestand und

wird dem Polizeipräsidium Mannheim mit seinem großen Erfahrungsschatz fehlen.

Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Metzger tritt die Nachfolge an und

wechselte bereits im Oktober 2021 als Leiter der Führungsgruppe zum

Polizeirevier Neckargemünd. Er konnte sehr viel vom großen Erfahrungsschatz

seines Vorgängers mitnehmen und wird dieses Wissen bei seiner täglichen

Polizeiarbeit mit einbringen.

Gerhard Mackert, geboren am 19.08.1962

05.09.1979 Eintritt in die Landespolizei BW 05.09.1979 – 31.08.1983 Ausbildung

bei der Bereitschaftspolizei Bruchsal 01.08.1981 Ernennung zum

Polizeihauptwachtmeister 01.05.1983 Ernennung zum Polizeimeister 01.09.1983 –

31.12.1989 Versetzung zur PD Heidelberg, PRev HD-Süd 01.03.1986 Ernennung zum

Poilzeiobermeister 09.12.1986 – 19.01.1989 Abordnung als Sachbearbeiter zum Dez.

Staatsschutz 01.12.1987 – 30.11.1988 Abordnung als Sachbearbeiter zum Dez. 2

(Diebstahl) 01.02.1989 Zulassung zur Laufbahn des mittleren Kriminaldienstes

21.08.1989 – 22.12.1989 81. Lehrgang für den mittleren Kriminaldienst 01.01.1990

Übernahme als Kriminalobermeister in die Laufbahn des mittleren Kriminaldienstes

01.01.1990 – 13.10.1991 Dezernat 10 (KDD), Sachbearbeiter 01.10.1991 Zulassung

zur Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes 1991 – 1993 Lehrgang zum

Erwerb der Fachhochschulreife 14.10.1991 – 30.06.1996 Dez. 7 (Fahndung –

illegale Beschäftigung) 01.09.1993 Ernennung zum Kriminalhauptmeister 10.01.1994

bis 30.06.1996 Studium in Villingen-Schwenningen 01.07.1996 Ernennung zum

Kriminalkommissar 01.07.1996 – 30.06.1997 Dez. 10 (KDD) Sachbearbeiter

01.07.1997 – 16.05.2000 TSg. IIa1 (Einsatz) PvD 01.10.1997 Ernennung zum

Kriminaloberkommissar 18.01.1999 – 09.07.2000 Abordnung zur LPD Karlsruhe im

Rahmen der Vorauswahl höherer Polizeivollzugsdienst 01.02.1999 Ernennung zum

Kriminalhauptkommissar 17.05.2000 – 31.12.2003 Dez. 23, Sachbearbeiter

10.01.2002 – 14.01.2003 Bestellung zum kommissarischen Leiter der Verwaltung

01.01.2004 – 31.03.2006 Dezernat 12 (Raubdelikte / jugendspezifische Gewalt und

Bandendelikte) 05.09.2004 25-jähriges Dienstjubiläum 01.04.2006 – 31.12.2013

Führungs- und Einsatzstab, Sachaufgabe Personal 01.11.2006 Referent Sachaufgabe

Personal 01.10.2008 Referent Organisation/Aus- und Fortbildung und Personal

01.02.2008 Ernennung zum Kriminalhauptkommissar (A12) 01.11.2011 Ernennung zum

Ersten Kriminalhaupkommissar 01.01.2014 – 31.05.2018 Versetzung zum PP MA,

Verwaltung, Referent des Referats Personal, im Rahmen der Polizeistrukturreform

16.10.2017 – 28.02.2019 Bestellung zum Leiter des Teilprojekts „TP 7.1 Personal“

des Projekts Umsetzung der Evaluierung Polizeistrukturreform 05.09.2019

40-jähriges Dienstjubiläum Seit 01.06.2018 Leiter Polizeirevier Neckargemünd

Wolfgang Metzger, geboren am 28.08.1963

04.03.1985 Eintritt in die Landespolizei BW

04.03.1985 – 28.02.1987 Ausbildung Bereitschaftspolizei Lahr

01.02.1987 Ernennung zum Polizeioberwachtmeister

01.03.1987 – 28.02.1989 Übernahme als Einsatzbeamter, Bereitschaftspolizei

Bruchsal

01.08.1987 Ernennung zum Polizeihauptwachtmeister

01.03.1989 – 28.02.1990 Versetzung zum Polizeipräsidium Mannheim, PRev

MA-Oststadt, Streifendienst

01.01.1990 Ernennung zum Polizeimeister

01.03.1990 – 28.02.1991 Versetzung zur Polizeidirektion Heidelberg, PRev

Schwetzingen, Streifendienst

01.03.1991 – 31.03.2004 PRev HD-Süd, Streifendienst

01.07.1992 Ernennung zum Polizeiobermeister

01.01.1999 Ernennung zum Polizeihauptmeister

04.09.2000 – 19.07.2001 Lehrgang zum Erwerb der Fachhochschulreife

01.10.2001 – 31.03.2004 Studium gehobener Polizeivollzugsdienst

01.04.2004 Ernennung zum Polizeikommissar

01.04.2004 – 31.12.2013 PRev Schwetzingen, Dienstgruppenleiter

01.12.2006 Ernennung zum Polizeioberkommissar

01.11.2009 Ernennung zum Polizeihauptkommissar

04.03.2010 25-jähriges Dienstjubiläum

01.01.2014 – 31.08.2016 Versetzung zum PP Mannheim, Direktion Polizeireviere,

PRev Schwetzingen, Dienstgruppenleiter

29.01.2016 Ernennung zum Polizeihauptkommissar (A12)

01.09.2016 – 30.09.2021 PRev Schwetzingen, Leiter Bezirksdienst

01.09.2019 Ernennung zum Ersten Polizeihauptkommissar

01.10.2021 – 31.07.2023 PRev Neckargemünd, Leiter Führungsgruppe

Ab 01.08.2023 PRev Neckargemünd, Leiter des Reviers

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Reiseverkehrskontrolle zu Ferienbeginn – Polizeipräsidium Mannheim zieht positive Bilanz

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis:

Reiseverkehrskontrolle zu Ferienbeginn – Polizeipräsidium Mannheim zieht

positive Bilanz

Anlässlich des Ferienbeginns in Baden-Württemberg sowie der allgemeinen

Ferienzeit im Bundesgebiet wurde durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums

Mannheim eine Sonderkontrolle des Reiseverkehrs unter dem Motto „Sicher in die

Ferien“ durchgeführt. In der Zeit von 09.00 – 16.00 Uhr wurde auf der BAB A6,

TuR Hockenheim West, eine Kontrollstelle eingerichtet. Der Fokus der

Einsatzkräfte lag dabei auf Wohnmobilen, Wohnwagen und Sportbooten und hier

insbesondere mit Blickrichtung auf zulässige Gewichte und die Ladungssicherung.

Erfahrungen der letzten Jahre hatten gezeigt, dass der Anteil der genannten

Fahrzeuge bzw. Gespanne auf deutschen Straße zunimmt und der Kenntnisstand zu

den Themen Ladung und Ladungssicherung nicht bei jedem in Gänze bekannt ist. Die

Auswirkungen von Fehlbeladungen, Überladungen oder falsch gesicherter Ladung

haben allerdings eine enorme Auswirkung auf die Verkehrssicherheit und somit für

alle Verkehrsteilnehmer.

Da der präventive Charakter der Sonderkontrolle im Vordergrund stand wurde die

Maßnahme im Vorfeld über SocialMedia angekündigt und die Medienvertreter und

-vertreterinnen aktiv zur medialen Begleitung aufgerufen.

Es wurden insgesamt 44 Fahrzeuge kontrolliert und hierbei 24 Beanstandungen

festgestellt. Dabei handelte es sich hauptsächlich um geringfügige Verstöße zum

Thema Ladungssicherung / Überladung, die vor Ort selbstständig durch die

Fahrzeugführer, mit Hilfestellung durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten,

behoben werden konnten.

Lediglich drei Fahrzeugen / Gespannen musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Eines der betroffenen Fahrzeuge wies erhebliche Fahrzeugmängel auf und wurde

umgehend einem Gutachter zugeführt. Gegen einen Fahrzeugführer wird wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da er nicht über die notwendige

Berechtigung zum Führen seines Gespannes verfügte.

Insgesamt zieht der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim eine positive

Bilanz. Trotz der Kontrollsituation traf man auf viele entspannte und

freundliche Urlauberinnen und Urlauber, die sich größtenteils dankbar über die

Hinweise und Hilfestellungen zeigten und in der Folge sicher ihre Weiterfahrt in

die Ferien antreten konnten.

Sinsheim / Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Wildunfälle im Rhein-Neckar-Kreis

Sinsheim / Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Mittwochmorgen

bis Donnerstagmorgen kam es im Rhein-Neckar-Kreis zu mehreren Wildunfällen. In

Helmstadt-Bargen stieß die Fahrerin eines Ford am Donnerstag in den frühen

Morgenstunden gegen 05.00 Uhr mit einem Dachs zusammen. Das Tier querte die

Fahrbahn der K4186, welche die 24-jährige Fahrerin von Bargen in Fahrtrichtung

Kälbertshausen befuhr. Das Tier erlag vor Ort seinen Verletzungen. In Sinsheim

wurde am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr ein Reh beim Überqueren der K4277 von

einer 26-jährigen Dacia-Fahrerin erfasst und getötet. Die Dame war von Weiler in

Richtung Sinsheim unterwegs, als das Tier plötzlich die Fahrbahn querte.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Wiesloch kam es im besagten Zeitraum

zu drei Wildunfällen mit Rehen. Am frühen Mittwochmorgen befuhr der 30-jährige

Fahrer eines Mercedes die L 598 von Walldorf in Richtung Sandhausen als

plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß

nicht mehr verhindern. Das Reh wurde bei dem Aufprall sofort getötet. Am

gleichen Abend, gegen 22.15 Uhr, sprang ein Reh auf der B291 aus dem Wald auf

die Fahrbahn und wurde von einem PKW, welcher von Oftersheim in Richtung

Walldorf unterwegs war, erfasst. Das Tier rannte zurück in den Wald. Der

Jagdpächter wurde umgehend verständigt. Gegen 04.00 Uhr am Donnerstagmorgen

kreuzte ein Reh im Bereich Walldorf die L723 die Fahrbahn. Der PKW, der von

Reilingen in Richtung Walldorf unterwegs war, kollidierte mit dem Tier, welches

direkt getötet wurde.

Die Polizei weist die Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle nochmals auf den

erhöhten Wildwechsel in den Dämmerungsstunden hin und bittet um erhöhte Vorsicht

und Achtsamkeit. Der Deutsche Jagdverband weist auf seiner Seite nochmals

speziell auf die entsprechenden Zeiten hin und gibt Tipps für den Ernstfall.

Besonders risikoreich für Mensch und Tier sei die Zeit von 5 bis 7 Uhr morgens

und 21 bis 23 Uhr abends. (Quelle:

https://www.jagdverband.de/wildunfallgefahr-im-april-und-mai-besonders-hoch)

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer mit über einem Promille gestoppt

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Zeuge informierte am Donnerstag gegen

23:30 Uhr die Polizei über einen Autofahrer, welcher in Schlangenlinien von

Helmstadt in Richtung Waibstadt fahren würde. Bei dem Fahrzeug handelte es sich

um einen BMW. Durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Sinsheim wurde der

34-Jährige wenig später einer Kontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn des

Kontrollgespräches konnten die Beamtin und der Beamte starken Alkoholgeruch bei

dem Mann feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Für die

Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen wurde der Fahrer auf das

Polizeirevier gebracht. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein

sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Außerdem wurde ihm die

Weiterfahrt untersagt. Den 34-jährigen BMW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Navigationsgerät aus Auto – Zeugen gesucht!

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Mittwochabend, 20 Uhr,

bis Donnerstagvormittag, 08 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft

aus einem geparkten VW in der Verschaffeltstraße ein mobiles Navigationsgerät,

einen Werkzeugkoffer sowie eine Jacke. Wie der oder die Täter in das

Fahrzeuginnere gelangten, ist bislang noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Werkzeugkoffer wurde glücklicherweise von einem Finder nahe dem Tatort bei

einer kleinen Brücke im Feld gefunden. Auch die Jacke fand ihren Weg zurück zu

ihrem Besitzer, da sie, ebenfalls in Tatortnähe, an eine Laterne gehängt worden

ist.

Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier

Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu

melden.

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken auf Spritztour

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagmorgen gegen 00.05 Uhr fuhr eine

Streife durch die Torgartenstraße in Lobbach von Mönchzell kommend in Richtung

Kreisel (Ortsmitte). Hierbei bemerkten die Beamten ein von links kommendes

Fahrzeug aus Richtung Fasanenstraße. Sie folgten dem Renault und anschließend,

kurz vor der Einmündung in die Klosterstraße, wurde er einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Bei der Kontrolle des Fahrers, konnte in der Mittelkonsole des

Renaults eine angetrunkene Bierflasche sowie starker Alkoholgeruch im

Fahrzeuginneren festgestellt werden. Des Weiteren wies der Fahrer Anzeichen

starken Alkoholkonsums auf, weshalb ihm ein Alkoholvortest zur Überprüfung der

Fahrtüchtigkeit angeboten wurde. Der Test zeigte ein Ergebnis von mehr als 1

Promille an. Der 36-Jährige musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten

und ihm wurde hier durch eine Polizeiärztin Blut abgenommen. Ihm wurde die

Teilnahme am Straßenverkehr bis zum Erlangen der Nüchternheit untersagt. Er muss

sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.