Mainz – Lerchenberg; Betrügerische Dachdecker auf dem

Mainz – Lerchenberg (ots) – Am Donnerstag gegen 11 Uhr boten zwei angebliche

Dachdecker einem über 80-jährigen Mainzer ihre Dienste an. Noch bevor man sich

auf ein Geschäft geeinigt hatte, ging man zusammen ins Haus, um über die

Konditionen zu verhandeln.

Angeblich um die Toilette aufzusuchen, gingen die beiden Männer abwechselnd aus

dem Raum. Schließlich verlassen die Beiden wenig später gemeinsam das Anwesen,

da man sich nicht einig wurde.

Erst später stellt der Mainzer fest, dass ihm Schmuck im Wert von ca. 15.000EUR

entwendet wurde.

Wir raten ihnen daher:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder

die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für

vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem

späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder das Fahrzeug

der Täter gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter

der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Nötigung auf der A63

Heidesheim (ots) – Am Mittwoch, den 26.07.2023, gegen 14:44 Uhr wurde die

Polizei in Mainz über Notruf durch eine Verkehrsteilnehmerin über einen grauen

VW Tiguan in Kenntnis gesetzt, welcher auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz

zwischen der Anschlussstelle Biebelnheim und dem Autobahnkreuz Mainz-Süd

drängeln und andere Verkehrsteilnehmer nötigen würde. Hierbei sei es auch fast

zu einem Unfall gekommen. Durch Kräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 und der

Polizeiautobahnstation Heidesheim konnte das gemeldete Fahrzeug auf der A60 an

der Anschlussstelle Bischofsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf

Grund der getätigten Äußerungen ergab sich der Verdacht der Nötigung. Nach der

Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer aus der Kontrolle

entlassen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim telefonisch (06132 950-0)

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pastheidesheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.