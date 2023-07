Wörth – Dumm gelaufen

Eine Polizeistreife der Polizei Wörth kontrollierte am Donnerstag Abend gegen 22.00h einen jungen Mann, weil er mit einem unbeleuchteten Fahrrad fuhr. In seinem mitgeführten Rucksack konnte bei der Nachschau eine Alkoholflasche mit Sicherungssiegel festgestellt werden. Der Mann räumte den Diebstahl der Flasche kurz zuvor ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kandel – Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Beamte der Polizei Wörth kontrollierten am Freitag kurz nach Mitternacht in Kandel in der Hauptstraße einen 20 -jährigen Mann aus Germersheim, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Mann fest, der kurz darauf den Konsum eines Joints einräumte. Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Freckenfeld – Hydraulikleitung gerissen

Eine kleine Kettenreaktion löste am Donnerstag gegen 09.15h eine gerissene Tankhalterung an einem LKW in der Hauptstraße in Freckenfeld aus. An dem Fahrzeug riss während der Fahrt die Tankhalterung, was zur Folge hatte, dass der Tank des LKW absackte und eine Hydraulikleitung beschädigte. Es trat Hydraulikflüssigkeit aus. Der Fahrer konnte durch seine schnelle Reaktion eine Kontaminierung der Kanalisation mittels Streumittel verhindern. Die zuständigen Behörden und Fachfirmen kümmerten sich um die Beseitigung des Öls. Als Ursache dürfte ein Ermüdungsbruch der Tankhalterung aufgrund eines Vorschadens ursächlich sein. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Gegen den Fahrer und die Halterfirma wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neuburg – Einbruch in Kiosk am Epplesee

Im Zeitraum vom 25.07.23 bis 27.07.23 brachen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Kiosk am Epplesee ein und entwendeten Bargeld. Weiterhin entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Germersheim – Mehrere Unfälle durch verlorenes Öl

Gestern Nachmittag ereigneten sich auf der Bundesstraße 9 bei der Anschlussstelle Germersheim Süd gleich drei Verkehrsunfälle. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass kurz zuvor ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Ausfahrtsbereich Öl verloren hatte. Bein den Verkehrsunfällen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Gefahrenstelle wurde umgehend abgesichert, sodass weitere Unfälle verhindert werden konnten.

Germersheim – Zwei hochwertige Fahrräder entwendet

Am Mittwochabend (19.00 – 20.45 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter zwei hochwertige Pedelecs. Diese waren in der Alten Schiffbrückenstraße abgestellt und mittels eines Schlosses gesichert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3700 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.