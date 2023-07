Zwei S-Bahnen in Neu Isenburg mit Farbe besprüht

Neu Isenburg (ots) – Unbekannte Täter haben am Mittwochabend zwei S-Bahnwagen im

Bahnhof Neu Isenburg großflächig mit Farbe besprüht. Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn AG hatten gegen 22 Uhr zwei Männer

beobachtet die gerade eine S-Bahn besprühten. Als die Täter die

Sicherheitsmitarbeiter bemerkten flüchteten sie über die Gleise. Durch die

Bundespolizei wurde wenig später eine Fahndung eingeleitet, an der sich auch

Beamte der Hessischen Landespolizei beteiligten. Trotz intensiver Absuche des

Nahbereiches konnten aber keine tatverdächtige Personen mehr festgestellt

werden.

Letztlich wurde festgestellt, dass die beiden Männer zwei S-Bahnwagen auf einer

Fläche von rund 160 Quadratmeter mit Graffitimotiven besprüht hatten. Der

Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 7000 Euro. Zu den

laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Hinweise zu den

Tätern können unter der Telefonnummer 069/130 145 1103 der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Mann mit vier Haftbefehlen am Flughafen Frankfurt festgenommen Frankfurt/Main (ots)

Ein 30-jähriger Rumäne wurde am 26. Juli bei seiner Ankunft aus Madrid/Spanien von Beamten der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt noch am Flugzeug festgenommen. Neben drei Vollstreckungshaftbefehlen wegen verschiedener Delikte wurde gegen den Rumänen zudem Untersuchungshaft angeordnet. Er wird verdächtigt, insgesamt 26 Handys unterschlagen zu haben. Als Paketaussteller soll er die Pakete mit den Handys nicht zugestellt, sondern im Namen der Geschädigten unterschrieben haben. Nach Beendigung seiner Touren soll er die Handys zum eigenen Nutzen an sich genommen haben. Der Mann wurde dem zuständigen Amtsrichter vorgeführt.

Frankfurt – Eckenheim: Falsche Handwerker schlagen wieder zu

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Vormittag kam es in der Schottener Straße zu

einem Trickdiebstahl mit der sogenannten Handwerkermasche. Der Täter konnte

entkommen.

Gegen 10.45 Uhr begab sich der 96-jährige Geschädigte zu seinem Briefkasten.

Dort bemerkte er einen ihm unbekannten Mann, der sich als Handwerker ausgab und

angab, in die Wohnung des älteren Herrn zu müssen. Da der Senior tatsächlich

einen Handwerker erwartete, ging er davon aus, dass es sich um „seinen“

Handwerker handelte. Doch stattdessen hielt sich ein Scharlatan einige Zeit in

der Wohnung auf und verließ dann kommentarlos die Wohnung. Später stellte der

Geschädigte fest, dass der Schmuck seiner Frau fehlte.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, keinen Bart, dunkle Basecap, dunkle

Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können,

werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der 069 / 755 – 11200 oder

mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Gallus: Täter scheitern am Imbisswagen

Frankfurt (ots) – (lo) Einem Gaunerduo konnte heute Nacht (27. Juli 2023) das

Handwerk gelegt werden. Die beiden Männer versuchten in der Mainzer Landstraße

in einen geparkten Imbisswagen einzubrechen. Der Versuch scheiterte. Aufmerksame

Anwohner konnten die Polizei verständigen, die die beiden Männer am Imbisswagen

festnahm. Der 33-jährige und der 40-jährige Tatverdächtige kamen in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums und müssen sich nun wegen des Verdachts des

versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Zeugen nehmen Räuber fest

Frankfurt (ots) – (lo) Ein Mann hat sich gestern in den frühen Morgenstunden

(26. Juli 2023) von hinten an eine Frau herangeschlichen und ihr die Handtasche

geraubt. Aufmerksame Zeugen konnten den Täter verfolgen und bis zum Eintreffen

der Polizei festhalten.

Die 57-jährige Bensheimerin war gegen 8.30 Uhr in der Kaiserstraße auf dem Weg

zu ihrer Arbeitsstelle. Ein ihr unbekannter Mann heftete sich an ihre Fersen und

wartete einen für ihn günstigen Moment ab, um an die Handtasche der Geschädigten

zu gelangen. In einem passenden Augenblick riss der Ganove diese an sich und

flüchtete in Richtung Elbestraße. Durch die Hilferufe der Dame wurden zwei

Zeugen auf die Tat aufmerksam und nahmen sofort die Verfolgung auf. Der

Tatverdächtige konnte von den beiden festgehalten und der bereits alarmierten

Polizei übergeben werden. Das Opfer blieb unverletzt. Der 34-jährige

Beschuldigte wurde in die Arrestzellen des Präsidiums eingeliefert und wird

heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Innenstadt: Rucksackdieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nachmittag (26. Juli 2023) machten Zivilbeamte in

der Innenstadt einen Dieb dingfest, der es offenbar auf ein abgestelltes

Handwerkerfahrzeug abgesehen hatte. Er wurde in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums eingeliefert.

Der 43-jährige Dieb fiel den Zivilbeamten dabei auf, wie er sich gegen 15:50 Uhr

in der Bleidenstraße verdächtig an einem Handwerkerfahrzeug umsah. Er betrat das

dortige Baustellengelände durch einen angelehnten Baustellenzaun, begab sich

zielstrebig zu dem Fahrzeug, öffnete die Beifahrertür und nahm einen Rucksack an

sich. Nun kam die Zeit der Beamten. Sie nahmen den flüchtenden Dieb unweit des

Tatortes auf frischer Tat betroffen fest. Das Diebesgut wurde sichergestellt und

dem Geschädigten zurückgegeben.

Für den 43-Jährigen endete der Tag in den Haftzellen des Präsidiums. Er muss

sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten und soll heute dem

Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Innenstadt: Versuchte räuberische Erpressung

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nacht (27. Juni 2023) wurde einem 42-Jährigen

eine Begegnung mit drei Unbekannten in einer Parkanlage in der Innenstadt zum

Verhängnis. Die drei Täter versuchten an die Wertsachen des Geschädigten zu

kommen und traten und schlugen auf diesen ein. Letztlich flüchteten sie

unerkannt und ohne Beute.

Der 42-jährige Geschädigte verweilte gegen 01:05 Uhr auf einer Parkbank in der

Grünanlage der Friedberger Anlage zwischen Zeil und Friedberger Tor, als sich

eine dreiköpfige Personengruppe neben ihn gesellte. Es entwickelte sich ein

unverfängliches Gespräch, in dessen Verlauf die Gruppierung den Geschädigten

nach Zigaretten und Marihuana fragte. Doch statt gemeinsam zu Rauchen, schlugen

und traten die drei Unbekannten nun auf den 42-Jährigen ein und forderten dessen

Handy sowie Bargeld. Der Geschädigte verwehrte sich dieser Forderung und schrie

um Hilfe. Ein Spaziergänger wurde auf die Situation aufmerksam und kam dem

Geschädigten zur Hilfe. Unterdessen flüchteten die drei Täter in Richtung

Friedberger Tor. Der Geschädigte erlitt diverse Verletzungen und wurde zur

medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Gruppierung liegt derzeit nur eine vage Beschreibung vor. Gesucht werden

drei Männer. Alle waren dunkel gekleidet und ca. 170 cm groß. Zwei hatten eine

kräftige und einer eine schmale Statur. Sie hatten wie der Geschädigte auch ein

südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Personen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können,

werden gebeten, sich telefonisch beim örtlich zuständigen Polizeirevier (1.

Polizeirevier) telefonisch unter der Rufnummer 069 / 755 – 10100 zu melden.