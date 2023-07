Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Karben – Okarben: Laser-Messgerät gestohlen / Polizei fahndet nach grauem Mazda –

Nachdem Unbekannte von einem Gelände in der Straße „Am Warthweg“, hinter dem Rewe-Markt, ein rund 4.000 Euro teures Messgerät mitgehen ließen, bittet die Vilbeler Polizei um Mithilfe. Gestern Nachmittag, gegen 13.30 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter einer auf Baugrundarchiologie spezialisierten Firma den Tatverlauf. Demnach lief der Dieb auf das Gelände und nahm den sogenannten Lasertachymeter der Marke „Leica“, ein Messgerät für Höhen, Winkel und Entfernungen, an sich und marschierte mit diesem in Richtung eines mit laufendem Motor am Grundstücksrand wartenden Wagen. Der Dieb stieg ein und der graue Mazda fuhr in Richtung Frankfurt davon. Nach Einschätzung des Zeugen waren an dem Wagen polnische Kennzeichen angebracht. Der Täter war ca. 170 – 175 cm groß, hatte eine Glatze und war von dünner Statur. Er trug eine Jeans und ein T-Shirt. Zum Fahrer des grauen Mazdas konnte der Zeuge keine Beschreibung abgeben. Zeugen, die Angaben zu dem Dieb, zu dem in Polen zugelassenen grauen Mazda oder zum Verbleib des Lasertachymeters machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

Butzbach: Über Fenster eingestiegen –

Mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe suchten Einbrecher in der Robert-Bosch-Straße das Weite. Die Täter brachen ein Fenster zu dem auf Gasmessanlagen spezialisierten Betrieb auf, stiegen ein und durchwühlten Büros. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Mittwochabend, gegen 17.05 Uhr bis Donnerstagmorgen, gegen 07.10 Uhr in der Robert-Bosch-Straße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 40730 bei der Polizeistation in Butzbach zu melden.

Bad Vilbel: Falscher Richter fordert Kaution / Polizei warnt vor Betrugsmasche –

Gestern Abend versuchten dreiste Betrüger bei einem Senior Kasse zu machen. Das Opfer hatte großes Glück – es vertraute sich einer Nachbarin an, die es vor einem großen finanziellen Schaden bewahrte. Gegen 19.30 Uhr meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Haftrichter bei dem Senior. Der Sohn des Seniors, so der falsche Richter, sei in einen Unfall verwickelt und nun sei eine Kaution in Höhe von 245.000 Euro fällig, um die drohende Untersuchungshaft gegen den Sohn abzuwenden. Da er nicht über so viel Geld verfügt, „einigten“ sich Richter und Opfer auf 20.000 Euro. Sie vereinbarten, dass er das Geld am nächsten Morgen bei der Bank abholen und anschließend übergeben soll. Noch am Abend weihte der Bad Vilbeler seine Nachbarin ein, die letztlich die Polizei informierte.

Um nicht Opfer der Betrugsmasche zu werden, empfiehlt die Polizei:

Nehmen Sie direkt Kontakt mit dem mutmaßlich betroffenen

Angehörigen auf. Nutzen sie hierbei ebenfalls die Ihnen

bekannten und bisher benutzten Erreichbarkeiten.

Angehörigen auf. Nutzen sie hierbei ebenfalls die Ihnen bekannten und bisher benutzten Erreichbarkeiten. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn

Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Rosbach v.d.H.: Sonnenbrille aus Fiesta erbeutet –

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich Diebe an einem in der Rosbacher Straße geparkten blauen Ford zu schaffen. Zwischen 18.50 Uhr und 06.50 Uhr öffneten sie den Wagen und durchwühlten Handschuhfach und alle Ablagen. Letztlich nahmen sie eine Sonnerbrille im Wert von rund 100 Euro an sich. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Altenstadt: Geradeaus im Kreisverkehr –

Unverletzt überstand ein 56-jähriger Unfallfahrer die Überfahrt über einen Kreisverkehr. Der Gelnhäuser war gestern Abend, gegen 23.30 Uhr mit seinem Suzuki von Altenstadt in Richtung Oberau unterwegs. Offensichtlich bemerkte er den Kreisverkehr zu spät und überfuhr ihn. An seinem „Swift“ blieben Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro zurück. Passanten kümmerten sich um den nicht verletzten Gelnhäuser und hinderten ihn zudem daran, bis zum Eintreffen einer Polizeistreife mit einem Taxi von der Unfallstelle davonzufahren. Der Alkoholtest des Unfallfahrers brachte es auf 1,63 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle und die Sicherstellung seines Führerscheins. Sein Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Auf den Promillefahrer kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.

Wölfersheim – Berstadt: Autohandel durchwühlt –

Auf Beute aus dem Gebäude eines Autohändlers hatten es Diebe in der Industriestraße abgesehen. In der vergangenen Nacht, zwischen 17.15 Uhr und 07.00 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Büros und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Besitzer ließen die Täter nichts mitgehen. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.