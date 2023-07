Mittenaar-Ballersbach: Wer hatte Grünlicht? Nach Zusammenprall sucht Polizei Zeugen –

Auf der Bundesstraße 255, am Abzweig nach Ballersbach, krachten gestern Abend zwei Fahrzeuge zusammen. Die Unfallfahrer geben an, jeweils bei Grünlicht gefahren zu sein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachteten und Angaben zu den Ampelschaltungen machen können, sich zu melden. Gegen 19.30 Uhr war der 19-jährige Fahrer eines VW Golf von Bicken in Richtung Herborn-Seelbach unterwegs und bog an der Einmündung nach links in Richtung Ballersbach ab. Aus Richtung Herborn-Seelbach fuhr der 30-jährige Fahrer eine VW Busses von Herborn-Seelbach kommend in die Einmündung. Dort prallten die Fahrzeuge zusammen. Die Wucht des Aufpralls ließen den Golf und den Bulli herumschleudern. Der Golf kippte auf die Seite – der Bus kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Der in Mittenaar lebende Golffahrer zog sich leichte Verletzungen zu, sein Unfallgegner aus Greifenstein trug schwere Verletzungen davon. Rettungswagenbesatzungen brachten die beiden Männer zu weiteren Behandlungen in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert – Angaben zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden. Beide Beteiligten wollten bei Grünlicht gefahren sein. Eine Überprüfung der Ampelschaltung während der Unfallaufnahme, brachte keine Störung zutage. Die Polizei bittet Unfallzeugen und Ersthelfer, die die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Streife oder der Rettungskräfte bereits verlassen hatten, sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Polizeistation Herborn zu melden.

Sinn – Edingen: Giftige Stoffe beeinträchtigen erneut Kläranlage Edingen –

Bereits zum zweiten Mal leiteten in diesem Jahr Unbekannte giftige Stoffe in das Kanalnetz des Abwasserverbandes Mittlere Dill. Diese – bisher nicht bekannten – Stoffe führten zu einer massiven Beeinträchtigung der Mikroorganismen in der Kläranlage Sinn-Edingen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten Schäden für die Natur an der Dill abgewendet werden. Die Kosten, die zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Kläranlagenbetriebs aufgebracht werden mussten, können derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Umwelt der Kriminalpolizei in Gießen ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen, der Gewässerverunreinigung sowie wegen Verstöße gegen die Abwassersatzung.

Die Spezialisten suchen Zeugen und fragen:

öffentliche Kanalnetz zur Kläranlage Sinn-Edingen beobachtet oder kann hierzu Hinweise geben? Wo wurden gewerbliche Abfälle über die Kanalisation entsorgt?

Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Gewalt gegen Ehefrau und Polizisten endet im Gewahrsam –

Eine häusliche Gewalt rief gestern Abend Herborner Streifen in Ehringshausen auf den Plan. Gegen 20.00 Uhr meldete sich eine Ehringshäuserin und schilderte am Notruf gewalttätige Übergriffe ihres betrunkenen Mannes. Die erste Streife traf im Hof des Anwesens auf den 56-Jährigen. Die Polizisten sprachen ihm eine sogenannte Wegweisung aus, die das Verlassen der Wohnung sowie ein gleichzeitiges Betretungsverbot zur Folge hat. Daraufhin nahm er eine Kampfstellung mit erhobenen Fäusten ein und trat einem der Kollegen gegen ein Knie. Die Polizisten überwältigten den Angreifer mit Pfefferspray und Schlagstock und nahmen den um sich schlagenden und tretenden Mann letztlich fest. Der Polizist trug durch den Tritt eine Abschürfung am Knie davon, er konnte seinen Dienst weiter fortsetzen – der Festgenommen erlitt eine Schwellung an der Lippe. Ein Arzt nahm dem 56-Jährigen eine Blutprobe ab und überprüfte seine Haftfähigkeit. Er verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Auf den Ehringshäuser kommen nun wegen der Übergriffe gegen seine Frau sowie wegen der Angriffe auf die Polizisten Strafanzeigen unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

58-Jähriger schwer verletzt an Grillplatz Hermannstein aufgefunden – Polizei bittet um Mithilfe

Dillenburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft in Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Wetzlar-Hermannstein: Am Dienstagnachmittag (25.07.2023) entdeckte ein Zeuge am Grillplatz in Hermannstein einen gefesselten und verletzten Mann. Die genauen Umstände der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Staatsanwaltschaft und Polizei bitten um Mithilfe.

Gegen 16.15 Uhr meldete sich der Zeuge über Notruf bei der Polizei. Hilferufe hatten ihn auf einen gefesselten und verletzten Mann am Grillplatz Hermannstein aufmerksam gemacht. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Der 58-jährige Aßlarer wies eine Stichwunde am Hals und Strangulationsmale auf. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen stationär in einer Gießener Klinik aufgenommen.

Die Polizei nahm noch am Abend die Ehefrau als dringend Tatverdächtige fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurde die 42-Jährige am Mittwochnachmittag einer Haftrichterin am Amtsgericht Wetzlar vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die 42-Jährige sitzt in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Angaben zu den genauen Tatumständen und den Hintergründen können momentan nicht gemacht werden. Die staatsanwaltschaftlichen und polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Ermittlungsbehörden bitten Zeugen, die am Dienstagnachmittag, zwischen 12.20 Uhr und 16.15 Uhr, im Bereich der Hermannsteiner Grillhütte Personen oder Fahrzeuge beobachteten, sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden.