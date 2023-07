Gießen: Mit Gullydeckel Scheiben beschädigt

Mit einem Gullydeckel beschädigte ein Unbekannter Donnerstagfrüh (27.07.23) in der Friedrichstraße zwei Fahrzeuge. Gegen 01.50 Uhr informierte eine Anwohnerin die Polizei, als der Unbekannte zwei Scheiben eingeschlagen hatte und anschließend flüchtete. Eine Streife entdeckte den Deckel in der Nähe, mit dem der Tatverdächtige offenbar die Scheiben eines Alfa Romeo sowie Opeleingeschlagen hatte. Die Beamten setzten den Kanaldeckel wieder ein. Eine Fahndung nach dem dunkel gekleideten Mann verlief erfolglos. Die Polizei schätzt die Schäden an den Fahrzeugen auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kennzeichen weg

Auf dem Parkplatz in der Straße „An der Hessenhalle“ schlugen Kennzeichendiebe zu. Die Unbekannten montierten am Mittwoch zwischen 17.45 und 20.45 Uhr die Nummernschilder eines grauen Ford Focus ab. Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib der Kennzeichen (GI-AR 785) nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Rasenmäher geklaut

Auf einen Rasenmäher und zwei Bierflaschen hatten es ungebetene Gäste in der Kornblumenstraße abgesehen. Die Unbekannten kamen am Mittwoch zwischen 17.00 und 17.30 Uhr auf das Gartengrundstück und stahlen aus dem Gartenhaus den roten Rasenmäher der Firma Wolf. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rasenmähers nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Rollerdiebstahl in Leihgestern

In der Ludwig-Erhard-Straße stahlen Unbekannte einen Motorroller des Herstellers „San Yang“. Zeugen, die den Diebstahl des schwarzen Zweirades zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch (26.07.23) und 00.30 Uhr am Donnerstag (27.07.23) beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen/A485: Unfall im Baustellenbereich

Nachdem es auf der Autobahn 485 zwischen den Ausfahrten Grünberger Straße und Licher Straße zu einem Verkehrsunfall kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 27-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis war am Mittwoch (26.07.23) gegen 20.50 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs, als er im Baustellenbereich an einem LKW vorbeifahren wollte. Währenddessen soll der LKW einen leichten Schlenker nach links gemacht haben, so dass der BMW-Fahrer nach links auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 27-Jährige touchierte in der Folge eine Warnbake. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.100 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den unbekannten LKW geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unfallflucht

Einen 4.000 Euro hohen Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen PKW in der Straße „Sandfeld“ an der Seite touchierte. Wer hat den Unfall am Dienstag zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr beobachtet. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Radfahrer vermutlich übersehen

Beim Rechtsabbiegen in die Sudetenlandstraße übersah ein 40-jähriger Autofahrer offenbar einen Radfahrer, der auf dem Radweg von der Marburger Straße in Richtung Troppauer Straße unterwegs war. Der 27-jährige Radler stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (26.07.23) gegen 20.50 Uhr.

Lich: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit leichten Verletzung kam ein 18-Jähriger aus Hungen nach einem Unfall auf der Kreisstraße 148 in eine Klinik. Der junge Mann war am Mittwoch gegen 07.00 Uhr mit seinem Ford von Nonnenroth nach Ober-Besingen unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle auf der regennassen Fahrbahn verlor. Das Auto kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach im Straßenwagen zum Liegen. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Gießen: Unfallflucht II

Ein Schaden an der hinteren linken Tür eines grauen VW Tiguan blieben nach einer Verkehrsunfallflucht auf einem im Tiefenweg zurück, nachdem ein unbekannter Fahrzeuginsasse diese vermutlich mit der eigenen Fahrzeugtür touchierte. Das Auto stand dort auf einem Parkplatz zwischen 17.00 Uhr am Dienstag (25.07.23) und 12.30 Uhr am Mittwoch (26.07.23). Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.