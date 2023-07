49-Jähriger randaliert nach Entlassung aus der Gewahrsamszelle vor Polizeipräsidium: Erneute Festnahme

Kassel-Mitte: Ein 49-Jähriger aus Kassel musste seit dem gestrigen Mittwochnachmittag gleich zweimal in den Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums in Kassel aufgenommen werden. Zunächst hatte der Mann gegen 17:30 Uhr in einem Geschäft in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel mehrere Waren gestohlen und sich derart renitent verhalten, dass die Angestellten die Polizei riefen. Auch im Beisein der Streife des Innenstadtreviers zeigte sich der vor dem Geschäft festgehaltene Ladendieb, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, äußerst aggressiv und beleidigte vorbeilaufende Passanten und die Polizisten. In der Hosentasche des Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Klappmesser, weshalb sie ein Strafverfahren wegen schweren räuberischen Diebstahls gegen ihn einleiteten. Da der offenbar unter Drogeneinfluss stehende 49-Jährige bereits während der Anzeigenaufnahme trotz eines Platzverweises mehrfach versuchte, das Geschäft erneut zu betreten und lautstark weitere Diebstähle ankündigte, brachten die Polizisten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam. Nach mehreren Stunden in der Gewahrsamszelle wurde er schließlich gegen 23 Uhr auf freien Fuß entlassen. Damit war der 49-Jährige aber offensichtlich überhaupt nicht einverstanden, da er nur wenige Minuten später randalierte, indem er zunächst im Grünen Weg gegen geparkte Autos trat und anschließend die Schranke des Polizeipräsidiums übersteigen wollte. Erneut klickten wenige Augenblicke später die Handschellen für den aggressiven Mann, der bei seinem zweiten Aufenthalt den Rest der Nacht im Gewahrsam verbringen musste. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

Baumaterial vor Reihenhaus angezündet: Zeugen in Steinigkstraße gesucht

Kassel-Forstfeld: In der Nacht zum heutigen Donnerstag mussten die Feuerwehr und die Polizei gegen 2:30 Uhr zu einem Brand vor einem Reihenhaus in der Steinigkstraße, Ecke Payerstraße, ausrücken. Ein Anwohner aus einem benachbarten Haus war auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert, während er sofort Löschversuche unternahm. Eine größere Ausbreitung des Brandes bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte so zwar verhindert werden, allerdings wurden ein Fenster und ein Fallrohr des Gebäudes beschädigt. Auch die Wärmedämmung an der Fassade des derzeit unbewohnten und im Umbau befindlichen Hauses war durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Gesamtsachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen der eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost spricht alles dafür, dass der oder die unbekannten Täter vor dem Haus liegendes Baumaterial wie Holzpaletten und Styroporplatten vorsätzlich angezündet haben.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unbekannter verletzt Frau bei Raubversuch auf Königsplatz: Ermittler suchen Zeugen

Kassel-Mitte: Zu einem Raubversuch auf dem Kasseler Königsplatz kam es am heutigen Donnerstag in den frühen Morgenstunden. Wie das Opfer, eine 26-jährige Frau aus Kassel, berichtete, war sie gegen 4 Uhr an der Haltestelle „Königsplatz“ aus einer Regiotram ausgestiegen. Plötzlich kam der bislang unbekannte Täter auf sie zu und forderte Geld von ihr. Als die 26-Jährige der Forderung nicht nachkam, schlug der Räuber auf die Frau ein, woraufhin sie sich zurück in die noch an der Haltestelle stehenden Bahn flüchtete. Der Täter folgte ihr jedoch in die Tram, schlug ihr mehrfach brutal ins Gesicht und versuchte, ihre Tasche zu entreißen. Als dies scheiterte, ergriff der Unbekannte die Flucht aus der Bahn und weiter in Richtung Stern. Die nach der Mitteilung über den versuchten Überfall von der Polizei eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg. Die 26-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, weshalb Rettungskräfte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, kurze

hellbraune Haare, schwarzer Pullover, helle Jeans.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubversuch werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.