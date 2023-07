Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Hersfeld-Rotenburg haben den Brandort inzwischen begutachtet. Derzeit gehen die Experten von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Das Einfamilienhaus ist zurzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Ursprungsmeldung

Breitenbach am Herzberg. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (27.07.) kam es zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße. Ersten Erkenntnissen nach wurde ein Hausbewohner gegen 4.15 Uhr auf das Feuer aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Diese waren mit rund 60 Kräften kurze Zeit später vor Ort und konnten den Brand zeitnah löschen, bevor er sich auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Der Bewohner kam mit Verdacht der Rauchgasintoxikation zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Weshalb das Feuer im Keller des Einfamilienhauses ausbrach, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Hersfeld-Rotenburg werden in diesem Zusammenhang den Brandort im Laufe des Tages begutachten.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bundespolizei schnappt Parfümdieb in Zugtoilette

Fulda (ots) – Pech für einen 41-Jährigen aus Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis).

Videoaufzeichnungen überführten gestern Morgen (26.7.) den Mann aus der

Spessart-Gemeinde, nachdem er in einer Drogerie im Bahnhof Fulda Parfüm im Wert

von rund 100 Euro gestohlen hatte.

Anschließend war der Mann aus dem Laden geflüchtet. Bundespolizisten entdeckten

den Tatverdächtigen nach schneller Fahndung in einem abfahrbereiten

Regionalexpress am Gleis 1.

In Zugtoilette eingeschlossen

Auch das „Stille Örtchen“ ist kein sicheres Versteck für Langfinger!

Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda machten den 41-Jährigen schnell in der

Zugtoilette ausfindig und nahmen den Mann vorläufig fest. Im Rahmen der

polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Biebergemünder kurz

zuvor ein weiteres Mal Parfüm eingesteckt hatte, ohne dafür zu bezahlen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 41-Jährigen ein Strafverfahren

wegen Verdacht des Diebstahls eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam

der Mann wieder frei.

Versuchter Einbruch

Flieden. Unbekannte Täter versuchten zwischen Montagmittag (24.07.) und Mittwochnachmittag (26.07.) das Werkstattfenster eines Optikergeschäfts in der Reinhardstraße aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hinweise nach Bedrohung erbeten

Fulda. Ein 20-jähriger Mitarbeiter versuchte derzeitigen Erkenntnissen nach einen bislang unbekannten Mann am Montag, 26. Juni, gegen 17.30 Uhr, von einem Diebstahl in einem Sportgeschäft in der Heinrichstraße abzuhalten. Am Mittwoch (26.07.) fiel dem 20-Jährigen eben dieser Unbekannte gegen 18.50 Uhr auf einem Radweg unterhalb der Straße „Am Rosengarten“ auf. Er sprach den Mann an, woraufhin dieser ihn bedroht habe und er seinen Schlägen ausweichen musste. Der Unbekannte wird von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 180 cm groß, schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, dunkler Dreitagebart, schwarze Bekleidung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Burghaun. Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (26.07.), zwischen 18.20 und 19 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen „FD-RS 1339“ von einem VW Touran. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der „Oberste Straße“ auf einem Parkplatz geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Hauneck. Die beiden amtlichen Kennzeichen H-WD 1228 eines Mercedes Benz Sprinters stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag (24.07.). Zur Tatzeit stand das Auto im Kirchweg in Eitra. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Auflieger aufgebrochen

Breitenbach am Herzberg. Am Mittwochabend (26.07.), gegen 23.40 Uhr, öffneten Unbekannte die Sicherung eines Lkw-Aufliegers und durchwühlten sodann die Ladung. Als die Fahrerin darauf aufmerksam wurde und die Lichter in Sattelzug und Auflieger einschaltete, flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen wurde nicht entwendet. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw durch abgelagerte Pkw-Reifen

Hilders (ots)

In der Zeit vom Samstag, 08.07.2023, bis Samstag, 22.07.2023, kam es in Hilders, Ortsteil Batten, Straße „Krautacker“ auf einem Lagerplatz zu Sachbeschädigungen an elf abgestellten Pkw. Bei diesen Fahrzeugen wurde mittels abgelagerter Pkw-Reifen jeweils die Frontscheiben beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter Tel.: 06681-96120, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.