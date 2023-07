Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Weilburg-Waldhausen, Steinstraße, Dienstag, 25.07.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 26.07.2023, 16:45 Uhr

(wie) Von Mittwoch auf Donnerstag ist in Waldhausen ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und Werkzeuge daraus entwendet worden. Ein 47-Jähriger hatte am Mittwochnachmittag einen weißen Mercedes Sprinter auf dem Gelände einer Baufirma in der Steinstraße abgestellt. In der Zeit bis zum Donnerstagnachmittag betrat ein Unbekannter das Grundstück und öffnete ein Seitenfenster des Fahrzeugs gewaltsam, um Baumaschinen und Werkzeuge aus dem Innenraum zu entwenden. Zudem knackte der Dieb die Vorhängeschlösser einer Metallbox auf der Pritsche des Sprinters und entwendete daraus noch zwei Stemmhämmer. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit der Beute im Wert von knapp 5.000 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Diebin greift in Kasse,

Limburg, Rütsche, Mittwoch, 26.07.2023, 16:10 Uhr

(wie) In Limburg hat eine Trickdiebin am Mittwoch Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Die Unbekannte hatte den Verkaufsraum eines Ateliers in der Straße „Rütsche“ betreten und dort abgewartet, bis die Verkäuferin in Gesprächen mit Kunden war. Diesen Moment nutze die Frau und nahm Bargeld aus der Kasse. Anschließend verließ sie das Atelier und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Verkäuferin bemerkte den Diebstahl erst, als sie die Kunden abkassieren wollte. Die Diebin wird beschrieben als circa 40 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und „südländisch“ aussehend mit dunkeln Haaren. Bekleidet war sie mit einem hellen Oberteil und einem dunklen, langen Rock. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Versuchter Einbruch in Schulnebengebäude, Elbtal-Dorchheim, Vogelsanger Weg, Freitag, 21.07.2023 bis Dienstag, 25.07.2023

(wie) In Dorchheim haben Unbekannte über das letzte Wochenende versucht in ein Gartenhaus einer Schule einzubrechen. Am Dienstag wurden die Beschädigungen an der Tür des Gartenhauses entdeckt und die Polizei verständigt. Offenbar hatte ein Einbrecher das Schulgelände am Ortsausgang an der B 54 Richtung Dorchheim betreten und dort versucht die Tür an einem Gartenhaus aufzubrechen. Da dies nicht gelang, verschwand der Täter wieder und hinterließ Sachschaden an der Hütte. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall,

Bad Camberg, Landesstraße 3031, Montag, 24.07.2023, 21:30 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall bei Bad Camberg vier Menschen verletzt worden. Ein 80-Jähriger wollte mit einem Ford von einem Parkplatz auf die Beuerbacher Landstraße in Richtung Autobahn fahren. Hierbei übersah er den in Richtung Bad Camberg fahrenden Dodge Ram eines 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die drei Insassen des Ford und der Dodge-Fahrer verletzt wurden. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 EUR.

Informationsveranstaltungsreihe zum Schutz von Menschen mit sog. Hinlauftendenzen durchgeführt

Bad Schwalbach (ots) – Polizeipräsidium Westhessen und die Hessischen Ämter für

Versorgung und Soziales Wiesbaden und Frankfurt informierten u.a. über

präventive Maßnahmen und technische Hilfsmittel.

Der überwiegende Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner in stationären

Pflegeeinrichtungen leidet an einer Demenzerkrankung. Bei einigen Betroffenen

zeigt sich die Erkrankung unter anderem mit einem erhöhten Bewegungs- und

Laufbedürfnis. Kommt noch eine Störung der Orientierungsfähigkeit hinzu, kann es

zu gefährlichen Situationen kommen: Menschen mit Demenz verlassen die

Einrichtung – und finden nicht mehr zurück.

Die Polizei Westhessen verzeichnet eine steigende Tendenz von Fällen, in denen

Menschen mit einer sogenannten „Hinlauftendenz“ bei der Polizei als vermisst

gemeldet werden. Mit großem personellen und technischen Aufwand wird in diesen

Fällen die vermisste Person von der Polizei gesucht -nicht immer mit Erfolg.

Insbesondere im Hochsommer und im Winter kann dies für die Betroffenen schnell

lebensgefährlich werden, da Erschöpfungszustände eintreten und durch

Flüssigkeitsmangel oder Unterkühlung noch verstärkt werden.

Aus diesem Grund haben das Polizeipräsidium Westhessen und die Hessischen Ämter

für Versorgung und Soziales Wiesbaden und Frankfurt (hier: Aufgabengebiet

„Betreuungs- und Pflegeaufsicht“) in fünf Veranstaltungen in Wiesbaden, dem

Main-Taunus-Kreis, dem Rheingau-Taunus-Kreis, dem Kreis Limburg-Weilburg und dem

Hochtaunuskreis Fach- und Leitungskräfte von stationären Pflegeeinrichtungen

darüber informiert, welche präventiven Maßnahmen zum Schutz von Menschen mit

Demenz und erhöhtem Bewegungsbedürfnis bei gleichzeitiger Orientierungsstörung

ergriffen werden können. Hierzu gehören zum einen eine fachgerechte Betreuung

und Pflege von Menschen mit Demenz, die eine angemessene Gesprächsführung,

Betreuung und Beschäftigung innerhalb der Einrichtung umfasst. Es ist jedoch

auch erforderlich, dem Bedürfnis nach Bewegung Rechnung zu tragen und hierbei

Unterstützung zu leisten. Wichtige technische Hilfsmittel bei der Ermöglichung

von Bewegung – auch bei vorliegender Demenzerkrankung – stellen GPS-basierte

Personenortungssysteme dar. Diese ermöglichen es, Personen, die die Einrichtung

verlassen und sich außerhalb bewegen, bei Bedarf wiederzufinden, wenn diese

nicht allein zurückfinden.

Auf den Informationsveranstaltungen erfuhren die Einrichtungsleitungen, wo sie

sich über unterschiedliche technische Lösungen informieren können, wie die

Anschaffung refinanziert werden kann und welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu

beachten sind.

Die Polizei informierte über die Notwendigkeit, im Bedarfsfall wichtige

Informationen über die vermisste Person (Foto, mögliche Ziele, individuelle

Besonderheiten) schnell und möglichst digital zur Verfügung zu stellen, und

stellte als mögliche Form hierfür das Dokument „Notfallkarte“ vor. Die

Betreuungs- und Pflegeaufsicht riet den Einrichtungen, in die vorhandenen

digitalen Dokumentationssysteme die entsprechenden Daten so einzupflegen, dass

sie bei Bedarf schnell zur Verfügung gestellt werden können.

Die Informationsveranstaltung stieß bei den Teilnehmern auf großes Interesse.

Das Polizeipräsidium Westhessen und die Betreuungs- und Pflegeaufsichten des

Hessischen Amtes für Versorgung und Soziales Wiesbaden sowie Frankfurt stehen

für Fragen gerne zur Verfügung – vgl. nachfolgende Kontaktdaten:

Hessisches Amt für Versorgung und Soziales – Betreuungs und Pflegeaufsicht

Wiesbaden hgbp@havs-wie.hessen.de und Betreuungs und Pflegeaufsicht Frankfurt

hgbp@havs-fra.hessen.de

Polizeipräsidium Westhessen: Beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de