Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Container aufgebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Am Hühnerstein, 26.07.2023. 16.30 Uhr bis 27.07.2023, 07.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg Ober-Erlenbach haben sich Diebe von Mittwoch auf Donnerstag an mehreren Baucontainern zu schaffen gemacht. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen begaben sich Unbekannte in der Straße „Am Hühnerstein“ auf ein Baustellengelände. Dort brachen sie zwei Container auf, ein dritter hielt ihren Hebelversuchen stand. Aus einem der aufgebrochenen Container wurde eine Kaffeemaschine gestohlen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

E-Scooter gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 26.07.2023, 14.45 Uhr bis 18.30 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag wurde in der Bad Homburger Louisenstraße ein E-Scooter entwendet. Der Besitzer hatte seinen elektrischen Tretroller der Marke „Tier“ gegen 14.45 Uhr vor einem italienischen Restaurant abgestellt. Gegen 18.30 Uhr musste er feststellen, dass jemand sein schwarzes Elektrokleinstfahrzeug gestohlen hatte. Der entwendete E-Scooter, dessen Wert sich auf rund 850 Euro beläuft, trug zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen „122 PPU“. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

VW beschädigt und davongefahren,

Kronberg im Taunus, Burgerstraße, 25.07.2023, 10.00 Uhr bis 26.07.2023, 14.00 Uhr

(pa)Mit einem Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro wurde der Fahrer eines VW Polo am Mittwoch konfrontiert, als er zu seinem in der Kronberger Burgerstraße geparkten Pkw zurückkam. Der schwarze Volkswagen stand dort seit Dienstagvormittag in einer Parkbucht und wies nun eine frische Beschädigung im Bereich der Fahrerseite auf. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug den Polo touchiert und der oder die Verantwortliche anschließend verbotenerweise das Weite gesucht. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 zu melden.

Informationsveranstaltungsreihe zum Schutz von Menschen mit sog. Hinlauftendenzen durchgeführt

Bad Schwalbach (ots) – Polizeipräsidium Westhessen und die Hessischen Ämter für

Versorgung und Soziales Wiesbaden und Frankfurt informierten u.a. über

präventive Maßnahmen und technische Hilfsmittel.

Der überwiegende Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner in stationären

Pflegeeinrichtungen leidet an einer Demenzerkrankung. Bei einigen Betroffenen

zeigt sich die Erkrankung unter anderem mit einem erhöhten Bewegungs- und

Laufbedürfnis. Kommt noch eine Störung der Orientierungsfähigkeit hinzu, kann es

zu gefährlichen Situationen kommen: Menschen mit Demenz verlassen die

Einrichtung – und finden nicht mehr zurück.

Die Polizei Westhessen verzeichnet eine steigende Tendenz von Fällen, in denen

Menschen mit einer sogenannten „Hinlauftendenz“ bei der Polizei als vermisst

gemeldet werden. Mit großem personellen und technischen Aufwand wird in diesen

Fällen die vermisste Person von der Polizei gesucht -nicht immer mit Erfolg.

Insbesondere im Hochsommer und im Winter kann dies für die Betroffenen schnell

lebensgefährlich werden, da Erschöpfungszustände eintreten und durch

Flüssigkeitsmangel oder Unterkühlung noch verstärkt werden.

Aus diesem Grund haben das Polizeipräsidium Westhessen und die Hessischen Ämter

für Versorgung und Soziales Wiesbaden und Frankfurt (hier: Aufgabengebiet

„Betreuungs- und Pflegeaufsicht“) in fünf Veranstaltungen in Wiesbaden, dem

Main-Taunus-Kreis, dem Rheingau-Taunus-Kreis, dem Kreis Limburg-Weilburg und dem

Hochtaunuskreis Fach- und Leitungskräfte von stationären Pflegeeinrichtungen

darüber informiert, welche präventiven Maßnahmen zum Schutz von Menschen mit

Demenz und erhöhtem Bewegungsbedürfnis bei gleichzeitiger Orientierungsstörung

ergriffen werden können. Hierzu gehören zum einen eine fachgerechte Betreuung

und Pflege von Menschen mit Demenz, die eine angemessene Gesprächsführung,

Betreuung und Beschäftigung innerhalb der Einrichtung umfasst. Es ist jedoch

auch erforderlich, dem Bedürfnis nach Bewegung Rechnung zu tragen und hierbei

Unterstützung zu leisten. Wichtige technische Hilfsmittel bei der Ermöglichung

von Bewegung – auch bei vorliegender Demenzerkrankung – stellen GPS-basierte

Personenortungssysteme dar. Diese ermöglichen es, Personen, die die Einrichtung

verlassen und sich außerhalb bewegen, bei Bedarf wiederzufinden, wenn diese

nicht allein zurückfinden.

Auf den Informationsveranstaltungen erfuhren die Einrichtungsleitungen, wo sie

sich über unterschiedliche technische Lösungen informieren können, wie die

Anschaffung refinanziert werden kann und welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu

beachten sind.

Die Polizei informierte über die Notwendigkeit, im Bedarfsfall wichtige

Informationen über die vermisste Person (Foto, mögliche Ziele, individuelle

Besonderheiten) schnell und möglichst digital zur Verfügung zu stellen, und

stellte als mögliche Form hierfür das Dokument „Notfallkarte“ vor. Die

Betreuungs- und Pflegeaufsicht riet den Einrichtungen, in die vorhandenen

digitalen Dokumentationssysteme die entsprechenden Daten so einzupflegen, dass

sie bei Bedarf schnell zur Verfügung gestellt werden können.

Die Informationsveranstaltung stieß bei den Teilnehmern auf großes Interesse.

Das Polizeipräsidium Westhessen und die Betreuungs- und Pflegeaufsichten des

Hessischen Amtes für Versorgung und Soziales Wiesbaden sowie Frankfurt stehen

für Fragen gerne zur Verfügung – vgl. nachfolgende Kontaktdaten:

Hessisches Amt für Versorgung und Soziales – Betreuungs und Pflegeaufsicht

Wiesbaden hgbp@havs-wie.hessen.de und Betreuungs und Pflegeaufsicht Frankfurt

hgbp@havs-fra.hessen.de

Polizeipräsidium Westhessen: Beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de