Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbrecher lassen Geld mitgehen,

Wiesbaden, Karl-Josef-Schlitt-Straße, Donnerstag, 20.07.2023, 08:00 Uhr bis

Dienstag, 25.07.2023, 17:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Dienstag haben Einbrecher bei einem Einbruch in der

Karl-Josef-Schlitt-Straße in Wiesbaden Bargeld mitgehen lassen. Im besagten

Zeitraum verschafften sich die Täter mutmaßlich über ein Fenster der Waschküche

Zutritt zur Wohnung und durchsuchten diese anschließend nach Wertgegenständen.

Den Angaben des Wohnungsinhabers zufolge stießen die Einbrecher dabei auf

Bargeld, welches sie kurzerhand an sich nahmen und mit ihrer Beute die Flucht

antraten.

Hinweise zum Einbruch nimmt das zuständige Kommissariat der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fahrzeug in Brand gesetzt, zwei weitere beschädigt, Wiesbaden-Dotzheim,Karl-Marx-Straße, Donnerstag, 27.07.2023, 02:00 Uhr

(fh)Am frühen Donnerstagmoren sorgten drei brennende Fahrzeuge in Dotzheim für

einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Letztere ermittelt nun wegen

Brandstiftung. Gegen 02:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Parkplatz in

die Karl-Marx-Straße gerufen, da dort ein VW Tiguan in Flammen stehen würde. Vor

Ort standen neben dem VW auch zwei unmittelbar daneben geparkte Pkw der Marken

Peugeot und Renault in Vollbrand. Die drei Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr

gelöscht, wenngleich an ihnen ein erheblicher Gesamtschaden von knapp 60.000

Euro entstand. Derzeit geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der VW durch

eine unbekannte Person in Brand gesetzt wurde, wonach das Feuer auf die weiteren

Fahrzeuge überschlug.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zigarettenautomat beim Kleintierzuchtverein aufgebrochen, Wiesbaden-Schierstein, Saarbrücker Allee, Dienstag, 25.07.2023, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 26.07.2023, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben Diebe einen

Zigarettenautomaten in Schierstein aufgebrochen. Am Mittwochmorgen entdeckten

Anwohner der Saarbrücker Allee, dass der auf dem Gelände des

Kleintierzuchtvereins Schierstein aufgestellte Automat von Unbekannten

aufgebrochen worden war. Die hinzugerufene Polizeistreife führte eine

Spurensicherung durch und nahm die Anzeige auf. Derzeit gehen die Ermittler

davon aus, dass die Täter sowohl an Bargeld, als auch an Zigaretten aus dem

Automaten gelangten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611)

345-2540 mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit vier Verletzten,

Wiesbaden, B 455 / Siegfriedring / New-York-Straße, Mittwoch, 26.07.2023, 17:00

Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochnachmittag in Wiesbaden vier

Menschen verletzt worden. Eine 46-Jährige befuhr mit einem Peugeot die B 455 von

Bierstadt in Richtung Innenstadt. Am Siegfriedring ordnete sich die Fahrerin auf

die Abbiegespur der B 455/ New-York-Straße ein. Als sie dann in den

Siegfriedring abbog, missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Iveco

Klein-Lkw, der von einem 25-Jährigen gesteuert wurde, und es kam zum frontalen

Zusammenstoß. Der Lkw wurde hierbei auf eine Verkehrsinsel geschoben. Bei der

Kollision wurden die 46- Jährige sowie zwei Mitfahrer und der 25-Jährige

verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten nach Behandlung am Unfallort

in Krankenhäuser. Die Polizei ließ die beschädigten Fahrzeuge abschleppen und

schätzt den Sachschaden auf 16.000 EUR.

Zusammenstoß beim Abbiegevorgang,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring, Mittwoch, 26.07.2023, 14:40 Uhr

(wie) Am Mittwoch sind bei einem Zusammenstoß in Kastel zwei Personen verletzt

worden. Eine 58-Jährige befuhr mit einem BMM den Otto-Suhr-Ring von Kostheim

kommend in Richtung Boelckestraße. Auf Höhe eines Schnellrestaurants kurz vor

der Boelckestraße bog sie nach links ab, um auf den dortigen Parkplatz zu

gelangen. Hierbei übersah sie offensichtlich den entgegenkommenden BMW einer

32-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurden die 32-Jährige

und ihre 10-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Rettungssanitäter untersuchten

die Verletzungen und entließen die Verletzten anschließend am Unfallort. Ein

Fahrzeug musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf

insgesamt 9.000 EUR.

Informationsveranstaltungsreihe zum Schutz von Menschen mit sog. Hinlauftendenzen durchgeführt

Wiesbaden (ots) – Polizeipräsidium Westhessen und die Hessischen Ämter für

Versorgung und Soziales Wiesbaden und Frankfurt informierten u.a. über

präventive Maßnahmen und technische Hilfsmittel

Der überwiegende Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner in stationären

Pflegeeinrichtungen leidet an einer Demenzerkrankung. Bei einigen Betroffenen

zeigt sich die Erkrankung unter anderem mit einem erhöhten Bewegungs- und

Laufbedürfnis. Kommt noch eine Störung der Orientierungsfähigkeit hinzu, kann es

zu gefährlichen Situationen kommen: Menschen mit Demenz verlassen die

Einrichtung – und finden nicht mehr zurück.

Die Polizei Westhessen verzeichnet eine steigende Tendenz von Fällen, in denen

Menschen mit einer sogenannten „Hinlauftendenz“ bei der Polizei als vermisst

gemeldet werden. Mit großem personellen und technischen Aufwand wird in diesen

Fällen die vermisste Person von der Polizei gesucht -nicht immer mit Erfolg.

Insbesondere im Hochsommer und im Winter kann dies für die Betroffenen schnell

lebensgefährlich werden, da Erschöpfungszustände eintreten und durch

Flüssigkeitsmangel oder Unterkühlung noch verstärkt werden.

Aus diesem Grund haben das Polizeipräsidium Westhessen und die Hessischen Ämter

für Versorgung und Soziales Wiesbaden und Frankfurt (hier: Aufgabengebiet

„Betreuungs- und Pflegeaufsicht“) in fünf Veranstaltungen in Wiesbaden, dem

Main-Taunus-Kreis, dem Rheingau-Taunus-Kreis, dem Kreis Limburg-Weilburg und dem

Hochtaunuskreis Fach- und Leitungskräfte von stationären Pflegeeinrichtungen

darüber informiert, welche präventiven Maßnahmen zum Schutz von Menschen mit

Demenz und erhöhtem Bewegungsbedürfnis bei gleichzeitiger Orientierungsstörung

ergriffen werden können. Hierzu gehören zum einen eine fachgerechte Betreuung

und Pflege von Menschen mit Demenz, die eine angemessene Gesprächsführung,

Betreuung und Beschäftigung innerhalb der Einrichtung umfasst. Es ist jedoch

auch erforderlich, dem Bedürfnis nach Bewegung Rechnung zu tragen und hierbei

Unterstützung zu leisten. Wichtige technische Hilfsmittel bei der Ermöglichung

von Bewegung – auch bei vorliegender Demenzerkrankung – stellen GPS-basierte

Personenortungssysteme dar. Diese ermöglichen es, Personen, die die Einrichtung

verlassen und sich außerhalb bewegen, bei Bedarf wiederzufinden, wenn diese

nicht allein zurückfinden.

Auf den Informationsveranstaltungen erfuhren die Einrichtungsleitungen, wo sie

sich über unterschiedliche technische Lösungen informieren können, wie die

Anschaffung refinanziert werden kann und welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu

beachten sind.

Die Polizei informierte über die Notwendigkeit, im Bedarfsfall wichtige

Informationen über die vermisste Person (Foto, mögliche Ziele, individuelle

Besonderheiten) schnell und möglichst digital zur Verfügung zu stellen, und

stellte als mögliche Form hierfür das Dokument „Notfallkarte“ vor. Die

Betreuungs- und Pflegeaufsicht riet den Einrichtungen, in die vorhandenen

digitalen Dokumentationssysteme die entsprechenden Daten so einzupflegen, dass

sie bei Bedarf schnell zur Verfügung gestellt werden können.

Die Informationsveranstaltung stieß bei den Teilnehmern auf großes Interesse.

Das Polizeipräsidium Westhessen und die Betreuungs- und Pflegeaufsichten des

Hessischen Amtes für Versorgung und Soziales Wiesbaden sowie Frankfurt stehen

für Fragen gerne zur Verfügung – vgl. nachfolgende Kontaktdaten:

Hessisches Amt für Versorgung und Soziales – Betreuungs und Pflegeaufsicht

Wiesbaden hgbp@havs-wie.hessen.de und Betreuungs und Pflegeaufsicht Frankfurt

hgbp@havs-fra.hessen.de

Polizeipräsidium Westhessen: Beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vandalismus an Bushaltestelle, Hünstetten-Kesselbach, B 417, Festgestellt: Donnerstag, 27.07.2023, 03:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Vandalen die Bushaltestelle „Kesselbach“

in Höhe einer Tankstelle an der B 417 zerstört. Die Unbekannten begaben sich zur

Nachtzeit an die Haltestelle und ließen an dieser ihren Aggressionen freien

Lauf, indem sie sich einen Stein schnappten und drei der vier Glasscheiben

einschlugen. Im Anschluss an die Tat suchten sie das Weite. Den Sachschaden

schätzt die Polizei auf knapp 1.000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

„Spanische“ Diebin lenkt in Boutique ab, Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Mittwoch, 26.07.2023, 14:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ist eine Kundin in einer Taunussteiner Boutique von

einer Diebin bestohlen worden. Gegen 14:30 Uhr befand sich die Geschädigte in

dem Geschäft in der Gottfried-Keller-Straße. Zeitgleich habe eine Frau den Laden

betreten, wild in spanischer Sprache gestikuliert und plötzlich mehrere

Kleidungsstücke auf den dortigen Tresen gelegt. Diese zunächst völlig

zusammenhangslos wirkende Aktion hatte jedoch wie sich später zeigte einen ganz

bestimmten Zweck. So hatte die Diebin die Klamotten gezielt auf den Tresen

gelegt, wo sich zu diesem Zeitpunkt das Mobiltelefon der Kundin befand. Als

diese nämlich kurze Zeit später den Klamottenstapel anhob, musste sie

feststellen, dass ihr Handy nicht mehr an Ort und Stelle lag. Dieses hatte die

Diebin während ihres Ablenkungsmanövers entwendet. Zu diesem Zeitpunkt war die

Diebin jedoch schon über alle Berge.

Bei der Diebin soll es sich um eine Spanisch sprechende, rund 160 cm große Frau

im Alter von 60 bis 70 Jahren gehandelt haben. Sie habe ihre braungrauen und

gelockten Haare zum Zopf und einen knöchellangen braun/ beige gemusterten Rock,

sowie eine offene Bluse und ein blaues T-Shirt getragen.

Hinweise zu der Diebin werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0.

E-Scooter entwendet, Geisenheim, Am Brennofen, Dienstag, 25.07.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 26.07.2023, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch hatten es Diebe in Geisenheim auf einen

E-Roller abgesehen. Die Unbekannten begaben sich in die Straße „Am Brennofen“

und entwendeten dort den mit einem Schloss gesicherten schwarzen Scooter der

Marke „EPOWERFUN“ im Wert von knapp 800 Euro. Das Schloss hatten sie zuvor

mithilfe von Werkzeug geknackt. Zuletzt war der Roller mit dem

Versicherungskennzeichen „707 KOA“ versehen gewesen. Mit ihrer Beute gelang den

Langfingern anschließend unbemerkt die Flucht.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.