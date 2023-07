Bergstrasse

Viernheim: Geldbörse aus Wohnung gestohlen / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Am Mittwochnachmittag (26.7.) gelangten Unbekannte im Zeitraum

zwischen 16.20 und 17.30 Uhr widerrechtlich in die Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Adolf-Damaschke-Straße, nahe der Pestalozzistraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie eine beigefarbene Geldbörse, die

nach der Tat durch die Täter auf einem Nachbargrundstück zurückgelassen wurde.

Zu weiterem Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Die

Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer

06204/9377-0 entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt-Wixhausen: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck / Polizei warnt vor Betrugsmasche

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Nachdem falsche Handwerker am Mittwoch (26.7.) in

einem Wohngebiet in Wixhausen Beute gemacht haben, warnt die Polizei erneut vor

dieser Betrugsmasche.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gab sich ein bislang Unbekannter gegen 11.30

Uhr als vermeintlicher Handwerker aus und verschaffte sich so Zugang in die

Wohnung einer Seniorin. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu

müssen, habe ihn die Seniorin ins Badezimmer gelassen. Während er sie unter

diesem Vorwand ablenkte, verschafften sich weitere Personen widerrechtlich

Zutritt in die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Erst als

der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Frau den Diebstahl fest

und verständigte die Polizei. Es entstand ein finanzieller Schaden von über

hunderttausend Euro.

Der Täter, der sich als Handwerker ausgab, ist etwa 1,80 Meter groß, hat braune

Haare und eine kräftige Statur. Zur Tatzeit war er mit einer Cappy, einem

Kapuzenpulli und einem Mund-Nasen-Schutz bekleidet.

Die zuständige Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt ist mit den weiteren

Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht

haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise werden

unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Mit dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen gelingt es Kriminellen immer wieder,

ihre Opfer um teils hohe Geldbeträge zu bringen. Vor dem Hintergrund des

falschen Handwerkers warnt die Polizei und rät:

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst

bestellt haben oder wenn Sie von der Hausverwaltung angekündigt

worden sind

Bitten Sie die Leute gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür

zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson beraten

haben. Sie können zum Beispiel Kontakt zu Ihrem Vermieter, dem

Hausmeister oder Ihrer Wohnungsgesellschaft aufnehmen und

erfragen, ob der Besuch seine Richtigkeit hat.

Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu allarmieren. Die Beamten

können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie sofort über

den Notruf 110 die Polizei, wenn sich Personen offensichtlich

unter Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen.

Vereinbaren Sie mit Ihren Nachbarn, dass keine unbekannten

Personen vorschnell ins Treppenhaus gelassen werden

Wachsame Nachbarn spielen hierbei eine wichtige Rolle:

Verständigen Sie die Polizei, wenn Sie auffällige Personen

bemerken, die gezielt Kontakt mit älteren oder hilfsbedürftigen

Nachbarn aufnehmen wollen.

Darmstadt: Riskantes Überholmanöver auf der B 3 / Polizei sucht Betroffene und Zeugen

Darmstadt (ots) – Am späten Mittwochabend (26.7.) kam es auf der Bundesstraße 3

zu einem riskanten Überholmanöver, bei dem zwei Wagenlenker einen Unfall nur

durch eine schnelle Reaktion verhindern konnten.

Nach aktuellem Erkenntnisstand war ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem

schwarzen Wagen kurz vor 23 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Arheilgen

unterwegs. Aktuellen Ermittlungen zufolge soll er im Bereich der „Virchowstraße“

ein vor ihm fahrendes Auto, trotz Gegenverkehr, überholt haben. Zwei

entgegenkommende Wagenlenker mussten daraufhin ausweichen, wodurch eines der

Fahrzeuge neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen kam. Ob Schäden

entstanden sind, muss noch geprüft werden.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten des 3. Polizeireviers

insbesondere nach den beiden Fahrern, die ausweichen mussten, sowie Zeugen, die

weitere Hinweise zum Vorfall und zum verursachenden unbekannten Wagenlenker

geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu

melden.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht mit vier Beteiligten / Lkw flüchtig / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (27.07.) kam es gegen 10:15 Uhr in der

Rüdesheimer Straße in Darmstadt zu einem grösseren Verkehrsunfall mit

anschließender Flucht des Verursachers. Ein unbekannter LKW-Fahrer war nach

ersten Erkenntnissen auf dem Weg Richtung B3 /Karlsruher Straße, als er auf den

anderen Fahrstreifen fuhr, auf dem sich ein Linienbus befand. In Folge dessen

wich der Linienbus nach rechts auf den Gehweg aus, kam durch die nasse Fahrbahn

ins Rutschen und touchierte ein geparktes Fahrzeug. Ein weiterer LKW wurde

ebenfalls durch den Bus beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren

tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem

flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.

Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/ 969-41210 zu melden.