Fahrkartenunstimmigkeiten enden im Gefängnis

Mannheim (ots) – In der Nacht auf Donnerstag (27. Juli) brachten

Fahrkartenunstimmigkeiten einen 53-Jährigen ins Gefängnis.

Gegen 00 Uhr wurde der polnische Staatsbürger durch Beamte der Bundespolizei am

Mannheimer Hauptbahnhof einer Personenkontrolle unterzogen. Dem Sachverhalt

vorausgegangen war, dass der Mann anfänglich keinen gültigen Fahrschein für den

zuvor genutzten Zug vorlegen konnte. Die Unstimmigkeiten konnten durch die

Bundespolizisten geklärt werden.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich

jedoch heraus, dass dieser zum Zwecke der Festnahme wegen Kennzeichenmissbrauchs

mittels Haftbefehls gesucht wurde.

Der 53-Jährige konnte die Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro nicht bezahlen und

wurde ins Gefängnis verbracht.

Dettenheim – Frontalzusammenstoß nach missglücktem Überholversuch

Karlsruhe – Beim Versuch, trotz Gegenverkehr auf dem Streckenabschnitt der

B 36 zwischen Hochstetten und Graben-Neudorf zu überholen, verursachte ein aus

Richtung Karlsruhe kommender 19-jähriger Fahrzeugführer einen

Frontalzusammenstoß, bei dem letztlich neben dem Verursacher eine 27-jährige

Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von ca.

40.000 Euro entstand. Ein drittes Fahrzeug wurde im Unfallablauf durch den

verursachenden Pkw gestreift, Verletzte waren hier jedoch nicht zu beklagen. Zur

Bergung der Verletzten und der beteiligten Fahrzeuge sowie zur Aufnahme des

Unfalls, der sich gegen 08.30 Uhr ereignete, musste die B 36 voll gesperrt

werden. Die Umleitung erfolgt örtlich durch Polizeibeamte und dauert aktuell

noch an.

Karlsruhe – Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Karlsruhe – Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B3 zwischen Durlach und

Grötzingen mussten beide beteiligten Fahrzeugführer am Donnerstagmorgen mit

schwereren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Gegen 05.20 Uhr

geriet der 22-jährige, alkoholbeeinflusste Führer eines Pkw auf der Pfinzbrücke

in den Gegenverkehr und kollidierte dort fast frontal mit einem

entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde.

Das unfallbedingt entstandene Trümmerfeld erforderte eine Sperrung der

Bundesstraße 3 bis gegen 07.30 Uhr zur Unfallaufnahme und Bergung sowie zur

Reinigung der Fahrbahn. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro.