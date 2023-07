Mühlhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Roller von Hof entwendet – Polizei sucht nach Zeugen!

Mühlhausen/ Rhein-Neckar-Kreis – Im Zeitraum zwischen Montagabend, gegen

21 Uhr, und Mittwochabend, gegen 21:55 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte

Täterschaft einen auf einem Hof abgestellten Roller der Marke Peugeot Speedfight

in der Farbe Rot-Weiß. Das Anwesen selbst befindet sich in der Hohlstraße und

der Hof ist zur Straße hin offen.

Der Diebstahlsschaden beträgt ungefähr 1.200 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kollidiert mit Fahrradfahrer – Zeugen gesucht!

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochmorgen gegen 09:20 Uhr fuhr ein

16-jähriger Fahrradfahrer auf der Alten Landstraße und bog in die Hopfenstraße

ab. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr rückwärts mit seinem Auto aus einer

Parklücke, übersah den Schüler und streifte das Hinterrad seines Fahrrads.

Hierdurch stürzte der 16-Jährige zu Boden. Der Fahrzeugführer erkundigte sich

lediglich aus dem Fenster heraus über das Wohlergehen des 16-Jährigen. Dieser

stand unter Schock und gab an, dass es ihm gut gehen würde. Der Autofahrer nahm

das als Anlass, seine Fahrt fortzusetzen und sich nicht weiter um den Schüler zu

kümmern. Immer noch unter Schock stehend, kontaktierte der 16-Jährige seine

Lehrerin, die daraufhin zu ihm an die Unfallörtlichkeit kam. Hiernach

verständigte die Lehrerin dann die Polizei. Der Schüler wurde durch den Sturz

leicht verletzt.

Der Fahrzeugfahrer soll in einem weißen Auto gefahren und circa 30 Jahre alt

sein. Außerdem soll er einen Schnauzbart getragen haben.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die

das Unfallgeschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 zu melden.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Pfeffersprayangriff – Zeugen gesucht!

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Donnerstagfrüh um 02 Uhr soll ein

32-Jähriger von drei bisher unbekannten Männern in der Alten Römerstraße mit

Pfefferspray angegriffen worden sein. Vorab kam es an der Bahnhofstation

Museum/Arena zu einem lautstarken verbalen Austausch der Männer. Als sich die

drei Unbekannten von der Bahnhofstation entfernten, lief der 32-Jährige den drei

Männern hinterher, woraufhin einer der Drei ein Pfefferspray zog und den

32-Jährigen unvermittelt damit attackierte. Danach flüchteten die Unbekannten in

Richtung Feldgebiet. In einer nahegelegenen Tankstelle suchte der 32-Jährige

hiernach Hilfe bei einer Angestellten, die sodann die Polizei alarmierte. Eine

sofort eingeleitete Fahndung nach den drei unbekannten Männern verlief

ergebnislos. Der 32-Jährige wurden durch den Pfeffersprayangriff leicht

verletzt, bedurfte jedoch zunächst keiner ärztlichen Versorgung.

Die drei Täter sollen circa 25 Jahre alt sein. Zwei trugen ein schwarzes und der

Dritte ein braunes Oberteil.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 07261/690-0 zu

melden.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Digitaler Tacho aus BMW ntwendet – Zeugen gesucht!

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Im Zeitraum von Dienstagabend gegen 19:00

Uhr bis Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr schlug eine bislang unbekannte

Täterschaft die hintere Dreiecksscheibe eines BMW ein, der in der Dresdener

Straße am Straßenrand geparkt war. Der oder die Täterin gelangte so in das

Fahrzeuginnere und entwendeten den digitalen Tacho des Fahrzeugs. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.300 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 zu

melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch, 26.07.2023, zwischen 16.00

Uhr und 16.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin

vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Tiguan auf einem

Supermarktparkplatz in der Lussheimer Straße und entfernte sich unerlaubt von

der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden liegt bei ungefähr 2.500 Euro. Zeugen,

die den Vorfall beobachten konnten und Angaben zu dem unfallverursachenden

Fahrer oder der Fahrerin oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Hockenheim unter der 06205 2860-0 zu melden.

BAB 5/Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Pkw

BAB 5/Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis – Nach dem Fahrzeugbrand auf der BAB

5 sind die Einsatzmaßnahmen vor Ort abgeschlossen. An dem vollständig

ausgebrannten Pkw entstand Totalschaden, ursächlich für den Brand war vermutlich

ein technischer Defekt. Das Fahrzeug musste durch eine Fachfirma abgeschleppt

werden. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahn ebenfalls beschädigt,

die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Das

Autobahnpolizeirevier Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.