Mannheim: Kind prallt gegen Rettungswagen – leicht verletzt

Mannheim – Am Mittwochvormittag des 26.07.2023, gegen 11.30 Uhr, stieg ein

11-Jähriger an der Endhaltestelle Neckarstadt-West aus der Linie 2 aus und

wollte eilig hinter der Straßenbahn die Mittelstraße überqueren. Dabei übersah

er einen im Schritttempo fahrenden Rettungswagen, prallte gegen dessen vordere

Seite und fiel zu Boden. Der Rettungswagen wurde nicht beschädigt und brachte

den Jungen sogleich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Die Eltern

wurden informiert und konnten ihr nur leicht verletztes Kind noch am selben Tag

wieder mit nach Hause nehmen.