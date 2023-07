Heidelberg: 36-Jähriger in S-Bahn mit Pfefferspray und Schlagstock angegriffen – Zeugen gesucht!

Heidelberg – Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr soll ein bislang

unbekannter Mann einen 36-Jährigen in der S1 unvermittelt mit einem Schlagstock

und Pfefferspray angegriffen haben. Am Bahnhof Heidelberg-West stieg der

36-jährige Mann in die Bahn in Fahrtrichtung Kaiserslautern in das vorderste

Abteil ein. Während er einstieg, soll ein bislang unbekannter Mann beim

Aussteigen den 36-Jährigen unvermittelt mit einem Schlagstock und danach mit

einem Pfefferspray angegriffen haben. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht

verletzt. Der Unbekannte ging nach seinem Angriff in Richtung Rohrbacher Straße

flüchtig. Ob noch weitere Mitfahrende durch den Pfeffersprayangriff verletzt

worden sind, ist noch unklar.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, westeuropäisches

Erscheinungsbild. Er trug kurze bräunliche Haare, eine dunkle

Langarm-Softshelljacke und eine dunkelfarbene Jeans.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. In diesem

Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach weiteren möglichen

Geschädigten oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Heidelberg – Den richtigen Riecher bewies eine Streife des Polizeireviers

Heidelberg-Süd als sie am Mittwochmorgen, gegen halb elf, einen VW in der

Bürgerstraße kontrollierte. Es zeigte sich, dass der 21-jährige Fahrer Anzeichen

für eine Drogenbeeinflussung aufwies, darunter glasige, gerötete Bindehäute,

starkes Liedflattern und eine unstete Pupillenreaktion. Ein positiver Urintest

erhärtete den Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Cannabis

gefahren war. Nach einer Blutentnahme wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Er muss mit einer Anzeige wegen des Führens einer Kraftfahrzeugs unter der

Einwirkung von Betäubungsmitteln rechnen.

Heidelberg: Geparktes Auto aufgebrochen

Heidelberg – Am Mittwochfrüh wurde der Polizei gemeldet, dass in der Nacht

von Dienstag auf Mittwoch ein im Grasweg geparkter Fiat einer gemeinnützigen

Organisation aufgebrochen worden war. Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte

die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und so das Fahrzeug

entriegelt. Aus dem Auto wurde das Radio, das Innenlicht sowie eine Tasche mit

einer Kamera entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bis dato nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Heidelberg: Busfahrer alkoholisiert am Steuer

Heidelberg – Um kurz vor halb sieben meldete am Mittwoch eine Autofahrerin

einen Linienbus, der in Schlangenlinien auf der B3 vom Emmertsgrund in Richtung

Speyerer Straße unterwegs war. Kurze Zeit später konnte eine Streife des

Polizeireviers Heidelberg-Süd den Bus an der Haltestelle Hauptbahnhof anhalten

und kontrollieren. Im Fahrzeug konnten mehrere Fahrgäste angetroffen werden. Aus

der Fahrerkabine schlug der Polizeibeamtin und dem Polizeibeamten ein starker

Alkoholgeruch entgegen. Es zeigte sich, dass der 32-Jährige Busfahrer mit fast

einem Promille am Steuer gewesen war, obwohl für die Personenbeförderung die

strengere 0-Promille- Grenze gilt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt

Der 32-Jährige muss jetzt wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter

Alkoholeinwirkung sowie eines Verstoßes gegen das Personenbeförderungsgesetz mit

einem hohen Bußgeld rechnen.

Heidelberg: Einbruch in Gärtnerei

Heidelberg – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag in eine Gärtnerei im Heuauer Weg ein. Am Donnerstag, um

kurz nach 4 Uhr, meldete ein Mann beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, dass bei

der Gärtnerei die Alarmanlage ausgelöst hatte. Die Polizei eilte vor Ort und

umstellte das Gelände. Bei der Durchsuchung zeigte sich, dass die Täterschaft,

welche die Eingangstüre aufgehebelt hatte, schon geflohen war. Zwei Kassen waren

aufgebrochen und Schubladen durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand trat kein

Diebstahlsschaden ein.

Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des

Diebstahls.