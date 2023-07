Diebstahl und Körperverletzung – Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag (26.07.2023) waren eine 13-Jährige und ihre ebenfalls 13-jährige Freundin gegen 16:30 Uhr in der Rhein-Galerie unterwegs, als sie von einer fünfköpfigen Gruppe etwa gleichaltriger Jungen angesprochen wurde. Einer der Jungs riss der 13-Jährigen plötzlich ihre Kappe vom Kopf und rannte los. Die Geschädigte rannte ihm hinterher, woraufhin der Junge die Kappe verlor und die Geschädigte diese wieder an sich nehmen konnte. Daraufhin gingen die beiden Mädchen in ein Bekleidungsgeschäft in der Rhein-Galerie, wo es zu einem erneuten Aufeinandertreffen mit der Gruppe kam. Hier versuchte der Junge erneut, die Kappe an sich zu nehmen. Als dies misslang, schlug er der 13-Jährigen mehrmals ins Gesicht. Außerdem spuckten er und ein weiterer Junge in Richtung der Geschädigten und ihrer Freundin. Durch eine Mitarbeiterin des Geschäftes wurden die Täter dem Laden verwiesen.

Der erste Täter wird folgendermaßen beschrieben: circa 11-14 Jahre alt, circa 1,55 Meter groß, braune, kurze gegelte Haare, gelb-blau gestreiftes Trikot, dunkelblaue Jeans.

Der zweite Täter war in etwa gleichalt und ebenfalls circa 1,55 Meter groß. Er trug eine auffällige Kappe mit blauen Blumen.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Identität der Täter geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Mittwochabend (26.07.2023), gegen 19:45 Uhr, beschädigte der Fahrer eines roten BMW beim Ausparken am Lutherplatz einen geparkten weißen Renault Twingo. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Halterin bei ihrer Rückkehr.

Die beiden Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Autos aufgebrochen – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Mittwoch (26.07.2023), zwischen 01:00 und 06:00 Uhr, brach ein bislang Unbekannter zwei in der Erich-Reimann-Straße abgestellte Autos auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Tatzeitraum im Bereich der Erich-Reimann-Straße verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Hinweise erbeten – Unfall in der Brunckstraße

In der Brunckstraße kam es am 26.07.2023, gegen 14:30 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Das meldete der 24-jährige Radfahrer einige Zeit nach dem Unfall der Polizei. Es sei an einer Einmündung zum Zusammenstoß gekommen, als er vom Fahrradweg nach rechts und das Auto nach links abbiegen wollten. Der junge Mann stürzte daraufhin und wurde durch den Unfall verletzt. Er begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Ob das Auto von einer Frau oder einem Mann gefahren wurde, ist nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere aber auch die Fahrerin oder den Fahrer des Autos, sich unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Geldbeutel gestohlen

Die Hilfsbereitschaft einer 83-Jährigen wurde am Mittwoch (26.07.2023, gegen 18:20 Uhr) ausgenutzt. Sie wurde in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße von einer Frau angesprochen und nach dem Preis für eine Ware gefragt. Gerne wollte die Seniorin helfen und beantwortet die Frage sowie mehrere Nachfragen geduldig. Auch in einem weiteren Gang sprach die unbekannte Frau, die in Begleitung einer weiteren Frau gewesen sein soll, die 83-Jährige erneut an und verschwand dann unvermittelt.

An der Kasse musste die Seniorin schließlich den Diebstahl ihres Geldbeutels feststellen. Im Portemonnaie befanden sich rund 120 Euro. Die Frau beschrieb sie als etwas korpulenter und mit hochfrisiertem kurzen Haar.

Wir bitten Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich zu melden. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann nähere Angaben zu der unbekannten Frau oder ihrer Begleiterin machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Kraftstoff gestohlen

Zutritt zu einem umzäunten Baustellengelände verschafften sich zwischen Dienstag (25.07.2023, 16 Uhr) und Mittwoch (26.07.2023, 7 Uhr) bislang Unbekannte in der Mittelpartstraße. Es gelang ihnen mehrere hundert Liter Kraftstoff zu stehlen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.600 Euro belaufen.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Einbruch in Baustellencontainer

Im Erfurter Ring versuchten Unbekannte heute Nacht (27.07.2023, 00:15 Uhr) auf einem Baustellengelände in mehrere Container einzubrechen. Hierzu beschädigten sie auch ein Fenster. Ob es ihnen gelang, etwas zu stehlen und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird aktuell ermittelt.

Sollten Sie etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2. Diese erbittet sachdienliche Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .