Einbruch in Recyclingbetrieb

Worms – Zu einem Einbruch in einen Recyclingbetrieb kam es in der Nacht

zum gestrigen Mittwoch. Unbekannte entfernten mit einem Bolzenschneider zunächst

ein Zaunelement und gelangten so auf das Firmengelände im Industriegebiet im

Wormser Norden. Dort schoben die Täter gewaltsam ein Tor zu einer Lagerstätte

auf und entwendeten anschließend Metalle im Wert eines niedrigen fünfstelligen

Betrages.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren am

Tatort gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann,

wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer

06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pedelec

Wörrstadt

Am Mittwoch, 26.07.2023, 13.20 Uhr, ereignete sich in Wörrstadt, Friedrich-Ebert-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 75-Jähriger aus Wörrstadt befuhr auf seinem Pedelec die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Pariser Straße kommend. Ein 68-jähriger Partenheimer fuhr ohne auf den fließenden Verkehr zu achten von einem Grundstück auf die Straße. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der 75-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Der 75-Jährige wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und sein Pedelec beschädigt. Während der Unfallaufnahme konnte beim 68-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit Verletztem bei Framersheim

Framersheim

Am Montag, 24.07.2023, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 406 bei Framersheim. Ein 48-Jähriger aus Framersheim befuhr gegen 06.50 Uhr den Deponieweg bei Framersheim und fuhr auf die L 406 auf. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 34-Jährigen aus Gau-Heppenheim, der die L 406 aus Richtung Alzey befuhr. Der 34-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß mit seinem PKW in den Transporter des Framersheimers. Der Gau-Heppenheimer wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr von Gau-Odernheim war mit fünf Einsatzkräften vor Ort. Infolge der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße für ca. 30 Minuten gesperrt.

Diebstahl aus Einfamilienhaus

Alzey

Am Samstag, 22.07.2023, wurde ein Ehepaar in Alzey bestohlen. Die Eigentümer arbeiteten im Vorgarten ihres Einfamilienhauses in der Graf-Staufenberg-Straße, als ihnen gegen 15.00 Uhr ein fremder Mann in ihrem hinter dem Haus befindlicher Garten auffiel. Der Mann verstand offenbar nicht die Deutsche Sprache und reagierte auf Ansprache lediglich mit „Miau, Miau!“. Der Mann schaute zwischen und unter Hecken. Es wurde vermutet, dass der Mann seine Katze suche. Der Mann ging im Anschluss davon. Am Montag, 24.07.2023, stellte das Ehepaar fest, dass aus einer Tasche im Haus Geld und Dokumente fehlten. Der Mann wurde als ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, dunkler Hauttyp, schwarze, kurze Haare und einem schwarzen Vollbart beschrieben. Der Mann war mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen, langen Hose bekleidet. Es ist derzeit unklar ob sich der Mann selbst in das Haus geschlichen hat oder mit seiner Katzenimitation von einem weiteren Täter ablenken wollte. Die Polizei Alzey erbittet Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter 06731/9110.