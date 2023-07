Wörth – mehrere Verkehrsdelikte

Mittwochmittag touchierte ein 29-jähriger Mann aus Wörth mit seinem PKW eine Hauswand und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Flüchtige konnte im Rahmen der Fahndung in seinem PKW festgestellt und kontrolliert werden. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Strafverfahren wegen „Unerlaubtes Entfernens vom Unfallort“, „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ und „Trunkenheit im Verkehr“ wurden eingeleitet.

Germersheim – Dieseldiebstahl

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ca. 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem in der Posthiusstraße in Germersheim abgestellten LKW. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Knittelsheim – Betrüger erbeuten 10000 Euro

Aktuell sind wieder vermehrt Phishing-Mails im Umlauf, mit denen Kriminelle an die Daten der User kommen wollen. Die Empfänger werden darauf hingewiesen, dass sie sich bei ihrem Kundenkonto anmelden müssen. Hierfür müsse man lediglich auf einen in der Mail hinterlegten Button klicken. Einem 64-jährigen wurde diese Masche am Dienstag zum Verhängnis. Die Betrüger buchten insgesamt 10.000 Euro von seinem Konto ab. Sollten Sie eine derartige Mail erhalten haben, klicken Sie den Button nicht an und geben keinesfalls Ihre persönlichen Daten in an.