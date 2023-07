Auto nicht gegen Wegrollen gesichert

Hochdorf-Assenheim (ots)

Glück im Unglück hatte eine 96-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Hochdorf-Assenheim am Mittwochnachmittag in der Friedhofstraße. Weil sie ihren Pkw nach dem Aussteigen nicht gegen das Wegrollen sicherte und dieser an einem Gefälle stand, rollte das Fahrzeug die Fahrbahn entlang und stieß circa 60 Meter weiter an einen geparkten Pkw. Durch das Missgeschick der Dame entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Neuhofen (ots)

Eine 45-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Ginsheim-Gustavsburg übersah am Mittwochmittag beim Abbiegen von der B9 kommend auf die L533 in Richtung Neuhofen das Fahrzeug einer 28-jährigen aus Limburgerhof, die zu dieser Zeit von Neuhofen nach Limburgerhof unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge klagten beide Unfallbeteiligte über Nacken- und Rückenschmerzen und wurden deshalb in Krankenhäuser in Ludwigshafen verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.