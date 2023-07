Ohne Führerschein unterwegs

Am 26.07.2023 gegen 16:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer in der Auestraße eine 29-jährige Fahrzeugführerin. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Frau die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Sie hatte bereits erfolglos versucht, eine neue Fahrerlaubnis zu erlangen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einer Berechtigten übergeben und der 29-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen die Halterin des Fahrzeuges ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Entwendetes Fahrrad wieder bei seinem Besitzer

Am 17.07.2023 gegen 08:55 Uhr stellte ein 34-jähriger Mann sein Mountainbike mit einem Schloss gesichert im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof ab. Am Abend befand sich das Fahrrad nicht mehr am Abstellort. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrrad auf einer Internetplattform angeboten worden war. Bei einer Durchsuchung am 26.07.2023 bei einem 64-jährigen Mann aus Speyer konnte das Fahrrad aufgefunden und dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Alleinunfall Radfahrer

Am 26.07.2023 gegen 09:40 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Gilgenstraße in Richtung Postplatz. Auf Höhe einer Metzgerei touchierte er mit dem Vorderrad seitlich die Bordsteinkante und stürzte nach rechts auf den Gehweg. Dabei zog er sich leichte Kopfverletzungen zu und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.