Pkw gestohlen – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Als eine Frau am Mittwochvormittag zurück zu ihrem

geparkten Auto in der Bleichstraße gehen wollte, war sie verwundert. Die

79-Jährige hatte ihr Auto aufgrund eines Arztbesuchs widerrechtlich im

Halteverbot geparkt. Etwas später kam sie zurück und ihr Fahrzeug war

verschwunden. Eine Suche der Polizei nach dem Wagen war erfolglos. Offiziell

wurde der Pkw auch nicht abgeschleppt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen, die etwas zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr mitbekommen haben, was einem

Fahrzeugdiebstahl zuzuordnen wäre, können mit der Polizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt aufnehmen. |ksr

Erfolgreiche Grenzfahndung

Bienwald/Landau (ots) – Am 27. Juli 2023 führte die Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern gemeinsam mit Beamten der Mobilen Kontroll- und

Überwachungseinheit (MKÜ) der Bundespolizeidirektion Koblenz und Aufklärungs-

und Fahndungskräften der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Frankfurt am Main Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich durch. Durch

die Bundespolizisten wurden bei den Kontrollen drei unerlaubte Einreisen, ein

Haftbefehl wegen Diebstahl der Staatsanwaltschaft Frankenthal, drei

Aufenthaltsermittlungen und zwei Sachfahndungstreffer festgestellt. Gegen die

unerlaubt eingereisten Personen wurden aufenthaltsbeendende Maßnahmen

eingeleitet. Der 43-jährige Deutsche konnte die Geldstrafe von 177,50 EUR nicht

zahlen und wurde in die JVA Frankenthal eingeliefert. Des Weiteren wurden durch

die Einsatzkräfte Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen dem

Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet.

Brand auf einer Baustelle

Kaiserslautern (ots) – In einem Gebäude am Stiftsplatz kam es am

Mittwochnachmittag zu einem Brand. Auf einer dortigen Baustelle stand Bauabfall

in Flammen. Zudem wurden Heizkörpern, Leisten und Wände durch das Feuer

beschädigt. Die Brandursache ist aktuell unklar. Der Brand konnte durch die

Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die

den Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, mit

der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt aufzunehmen. |ksr

Unsportliches Verhalten bei einem Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots) – Als eine Frau am Mittwochnachmittag zurück zu ihrem

geparkten Auto kam, sah dies nicht mehr aus wie zuvor. Die 31-Jährige hatte

ihren VW Golf vor einem Fitnessstudio in der Merkurstraße geparkt und war zum

Sport gegangen. Bei ihrer Rückkehr entdeckte sie einen deutlich erkennbaren

Kratzer an der linken Seite des Pkw. Die hinzugerufene Polizei sicherte Spuren.

Der Unfallverursacher war vor Ort nicht mehr anzutreffen. Die Ermittlung wegen

Fahrerflucht gegen den Unbekannten wurde eingeleitet. Hinweise zum Täter oder

zum Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegen. |ksr

Heiß begehrte Schnaps-Flaschen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer gingen am späten Mittwochnachmittag „groß

Einkaufen“. Sie griffen in einem Supermarkt ordentlich zu. Dabei ließen die

beiden allerdings außer Acht, ihren Besorgungen zu zahlen. Die mutmaßlichen

Diebe steckten mehrere Flaschen Schnaps in ihre Rucksäcke und verließen das

Geschäft. Ein Mitarbeiter, der die zwei bei ihrem „Einkauf“ beobachtete, sprach

sie an und hielt die Männer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten

brachten sie für weitere Maßnahmen zur Dienststelle. Insgesamt versuchten die

Verdächtigen im Alter von 28-Jahren und 30-Jahren Spirituosen in der Höhe eines

dreistelligen Betrags zu stehlen. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen des

Verdachts des Ladendiebstahls. |ksr

Brand an Umgehungsstraße

Kaiserslautern (ots) – Ein Brand an der Umgehungsstraße zwischen Erfenbach und

Otterbach sorgte am Mittwochabend für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Gegen 19 Uhr fing ein aufgetürmter Holzhaufen Feuer. Das Holz lagerte dort

bereits seit mehreren Monaten. Die Brandursache ist aktuell unbekannt. Eine

vorsätzliche Brandlegung schließt die Polizei nicht aus. Die Feuerwehr löschte

die Flammen. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen? Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer 0631 369-2250.|ksr

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Hauptbahnhof

Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – Am Morgen des 26. Juli 2023 um 05:30 Uhr vollstreckte die

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Hauptbahnhof einen Haftbefehl.

Der 45-jährige war mehrmals wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

strafrechtlich in Erscheinung getreten. Aus diesem Grund wurde gegen den

obdachlosen Polizeipflichtigen seitens der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ein

Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Weiterhin bestanden gegen den Mann zwei

Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal, ebenfalls wegen

Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Aufgrund des Haftbefehls hätte der 45-jährige eine Geldstrafe in Höhe von 827,50

EUR zahlen müssen. Da er diese jedoch nicht aufbringen konnte, musste er die

Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen in der JVA Frankenthal antreten.

Mit Backstein auf Pferde geworfen

Lambsborn (ots) – Auf einem Grundstück in der Talstraße in Lambsborn stehen zwei

Stuten. Durch bislang unbekannten Täter wurde ein Backstein in Richtung der

Tiere geworfen und so versucht die unschuldigen Tiere zu verletzen. Die Tat

geschah vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Sollten Anwohner oder

Passanten diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die

Polizei Landstuhl diese Hinweise unter der Tel-Nr.: 06371-805-1850 zu

melden.|pilan-wi