Ludwigshafen: DREHBUCHPREIS 2023 für Dorothee Schön

Ludwigshafen – Der Drehbuchpreis des Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein 2023 geht an die Autorin Dorothee Schön. „Jeder weiß, dass es zu fast jedem Film auch ein Drehbuch gibt. Aber so wichtig es auch ist für das Gelingen eines Filmes, so wenig ernst genommen wird es oft. Es geht uns mit diesem Preis, dem „Ludwigshafener Drehbuchpreis“, darum, auf die Bedeutung guter Drehbücher hinzuweisen und besondere Leistungen in diesem Bereich auszuzeichnen. Wir verleihen Dorothee Schön daher mit großer Freude unseren diesjährigen LUDWIGSHAFENER DREHBUCHPREIS 2023“, so Festival-Intendant Dr. Michael Kötz. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, den 30. August 2023 um 18.15 Uhr in Zeltkino B vor der Vorstellung von DIE UNSCHÄRFERELATION DER LIEBE statt. (Quelle: Festival des Deutschen Films Ludwigshafen)