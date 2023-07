Karlsruhe: „Reel Rock“-Kletterfilme auf Tour

Karlsruhe. Wie sagt man so schön: „Vorfreude ist die schönste Freude“. Wenn in dem, zugegeben, abgedroschenen Sprichwort nur ein kleiner Funken Wahrheit liegt, dann schlagen jetzt die Herzen aller Kletterfans höher, denn die Reel Rock Film Tour ist

nach vier Jahren Pause zurück in Deutschland und das Warten hat sich gelohnt.

In Burning the Flame stellen sich Babsi Zangerl und Jacopo Larcher einer ihrer größten Herausforderungen: der Route Eternal Flame am legendären Namless Tower im Norden Pakistans. Sie trotzen schwierigen Bedingungen in der Höhe und vor allem dem Wetter. Nicht ganz so hoch, aber nicht minder ausdauernd, zeigt sich Sébastien Bouin, der in DNA und mit der DNA in der südfranzösischen Verdonschlucht als Erster eine der wahrscheinlich härtesten Kletterrouten der Welt meistern will. Dass es beim Klettern nicht nur um höher und schwerer geht, zeigt Resistance Climbing.

Der amerikanische Kletterer und Journalist Andrew Bisharat begibt sich in Palästina auf die Suche nach den Geistern seiner Vergangenheit und findet dabei aufs Neue seine Liebe zum Klettern, denn hier ist Klettern mehr als Sport, es ist Hoffnung.

Drei Filme, zweite Chancen, erste Male und ein zukunftsweisender Blick in die eigene Vergangenheit. Die Reel Rock 17 wartet mit Weltklasse-Klettersport auf, mit Abenteuern, großen Bildern und mit Liebe zum Sport.

(Quelle: Moving Adventures Medien GmbH)