Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Audi beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 24.07.2023 19:00 Uhr bis 25.07.2023, 09:30 Uhr wurde ein im Ludwigshain in Weisenheim am Sand abgestellter Audi A6 beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am linken Außenspiegel entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Durch unsichere Fahrweise aufgefallen

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.07.2023 gegen 15:00 Uhr konnte der Fahrer eines BMW in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war durch Verkehrsteilnehmer ein BMW gemeldet worden, der sehr langsam fuhr und mehrfach die Mittellinie auf der B271 überfahren hätte. Zu einer Gefährdung andere Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizeistreife und missachtet das Verbot der Einfahrt, welches aktuell auf der Mannheimer Straße aufgrund einer Baustelle in Fahrtrichtung Innenstadt gilt. In der Gutleutstraße konnte der 84-jährige Fahrer schließlich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle konnten deutliche altersbedingte körperliche Mängel festgestellt werden. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Die Führerscheinstelle wurde informiert. Dieser wird der 84-Jährige nun seine Fahrtauglichkeit nachweisen müssen. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eröffnet.

Bad Dürkheim: Enten auf der Fahrbahn

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.07.2023 gegen 12:30 Uhr wurde eine Entenfamilie auf der Fahrbahn der B37 in Bad Dürkheim in Höhe Herzogweiher gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten dafür sorgen, dass die kleine Entenfamilie wohlbehalten zurück ins Wasser watscheln und eine Erfrischung im kühlen Nass genießen konnten.

Wachenheim: Einbruch in Bürogebäude

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum vom 24.07.2023, 21:00 Uhr, bis 25.07.2023, 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Weinstraße in Wachenheim. Bislang unbekannte Täter hebelten die Hintertür des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das Gebäude. Im Erdgeschoss versuchten sie erfolglos einen Tresor aufzubrechen. Im Obergeschoss flexten sie einen weiteren Tresor auf und entwendeten daraus Bargeld und Edelmetall. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Auch zur Gesamtschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Mittwoch gegen 09:30 Uhr wurde in der Weinstraße ein Kraftrad kontrolliert. Dessen Fahrer gab zunächst an, dass es sich um ein Kleinkraftrad handele. Im Verlauf stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Gefährt um ein Motorrad handelt, für das die Führerscheinklasse A erforderlich ist. Der 67-jährige Kontrollierte ist nicht im Besitz irgendeiner Fahrerlaubnis. Weil an dem Motorrad statt eines amtlichen Kennzeichens ein Versicherungskennzeichen angebracht war, welches darüber hinaus längst abgelaufen war (Versicherungsjahr 2011), wird neben Fahrens ohne Fahrerlaubnis wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):