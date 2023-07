Mannheim: Biyon Kattilathu am 08. September 2023

Mannheim – Aufgrund der großen Beliebtheit kommt der Entertainer, Motivations-&Lifecoach Biyon Kattilathu mit seinem aktuellen Programm „LEBE.LIEBE.LACHE“ am 08.09.2023 erneut nach Mannheim; diesmal in den Rosengarten.

Die Show, die glücklich macht. Diese Show soll genau dieses Gefühl wieder in uns erwecken. Sie ist eine Erinnerung an die wirklich wichtigen Dinge des Lebens… und sie kommt für jeden zum genau richtigen Zeitpunkt.

Wie schön wäre ein Leben, das von diesen drei Worten bestimmt ist? Genau das ist möglich. Aber dieses Glück wird nicht irgendwo in äußeren Dingen oder anderen Menschen gefunden… es kann nur in uns entdeckt werden. Diese Show soll genau dieses Gefühl wieder in uns erwecken. Sie ist eine Erinnerung an die wirklich wichtigen Dinge des Lebens… und sie kommt für jeden zum genau richtigen Zeitpunkt.

Biyon nimmt uns mit seinem typischen Humor und seiner tiefsinnigen Art mit auf eine Reise zu uns selbst: Man begegnet seinem inneren Kind, versteht die Menschen aus dem eigenen Umfeld besser, verliebt sich wieder neu in sich und das Leben und kommt nach all diesen Zeiten wieder an: Im Hier und Jetzt.

Und dann werden wir wieder leben… voller Achtsamkeit und Dankbarkeit. Wir werden wieder lieben… voller Vertrauen. Und wir werden wieder lachen… denn genau das haben wir verdient.

Biyon Kattilathu

„LEBE.LIEBE.LACHE“

08. September 2023

Mannheim ROSENGARTEN, Mozartsaal

Beginn: 20.00

Einlass: 19.00

Preis: 35,25 € (Inklusive Vorverkaufsgebühr)

Kartenvorverkauf

Tickets per Klick:

„Print your Ticket“ das Onlinesystem auf www.s-promotion.de – Tickets bequem zu Hause buchen und sofort ausdrucken!

Tickethotline: 06073 – 722 740

…außerdem an allen bekannten Vorverkaufsstellen.