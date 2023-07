Neustadt: Rauchentwicklung aus Lagerhalle

Neustadt an der Weinstraße – Kurz vor 08:30 Uhr am Mittwochmorgen (26.07.2023) meldete eine Mitarbeiterin eines Baustofffachmarktes, über Notruf, eine Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle mit Dämmstoffen.

Bis zum Eintreffen hatten bereits alle Personen das Objekt verlassen und befanden sich auf dem Sammelplatz. Die Erkundung der Feuerwehr der ergab, dass an vier Paletten mit Dämmstoffmaterial jeweils zu zwei Paletten gestapelt, ein Schmorbrand an der Folienaußenverpackung entstanden war. Um größeren Schaden durch Löschwasser in der Halle zu verhindern, entschied der Einsatzleiter die Paletten ins Freie zu verbringen und dort abzulöschen. Den Transport übernahm die Feuerwehr unter Atemschutz mit den Firmen eigenen Staplern. Ein weiterer Trupp unter Armschutz löschte den Schmorbrand außerhalb der Halle ab. Ein weiterer Einsatztrupp kontrollierte mit einer Wärmebildkamera die übrigen Paletten in der Halle auf eventuelle Glutnester. Parallel zu den Einsatzmaßnahmen wurde die Lagerhalle mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Die Löschwasserversorgung stellte die Feuerwehr über drei Löschfahrzeuge und einen außerhalb des Objektes liegenden Unterflurhydranten sicher. Den Schmorbrand der Dämmstoffe war nach knapp einer halben Stunde abgelöscht. Dank des sofortigen Absetzen es Notrufes sowie des umsichtigen Handelns der Feuerwehr konnte größerer Sachschaden in der gut gefüllten Lagerhalle verhindert werden. Zur Ursache des Schmorbrandes und des Schadens an der Paletten Ware können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

In den knapp eineinhalbstündigen Einsatz standen 43 Einsatzkräfte mit zwölf Fahrzeugen der Feuerwehr, der Rettungsdienst mit zwei Rettungsfahrzeugen, die Polizei mit einer Funkstreifenwagenbesatzung, die Stadtwerke, der Bürgermeister sowie die Abschnittsleitung Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter).