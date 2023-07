Mannheim: Unachtsamkeit führt zu Unfall zwischen PKW und Fahrrad

Mannheim (ots) – Eine 55-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 09.45

Uhr die Feldbergstraße in Fahrtrichtung Steubenstraße. Am Einmündungsbereich zur

Steubenstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden und über

den Radweg der Steubenstraße fahrenden 65-jährigen Radfahrers. Dieser stürzte

auf die Motorhaube und in der Folge nach rechts zu Boden. Durch die Kollision

zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Mannheim: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt – Festnahme

Mannheim (ots) – Am Dienstag bestreiften Polizeibeamte die Innenstadt und kamen

gegen 23.30 Uhr am Quadrat O 2 vorbei. Hier stellten sie einen 31-Jährigen fest,

der in diesem Moment ein Graffiti an die Hauswand sprühte. Bei Erblicken der

Polizisten entfernte dieser sich umgehend fußläufig von der Örtlichkeit und

konnte noch in der Nähe einer Kontrolle unterzogen werden. In seinem Rucksack

konnten Sprühdosen aufgefunden werden, die farblich mit dem zuvor gesprühten

Graffiti übereinstimmten. Über die Festnahme ärgerte sich der Sprayer wohl nicht

so sehr, wie über seine getroffene Farbwahl des Graffitis, über die er sich noch

lautstark äußerte. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt geführt. Der 31-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung

verantworten.

Mannheim: Unbekannte entwenden Reifensätze von insgesamt fünf Fahrzeugen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Montag, 18:30 Uhr und Dienstag, 07:35 Uhr,

verschaffte sich im Stadtteil Käfertal eine bisher unbekannte Täterschaft auf

bisher unbekannte Weise Zutritt auf ein Firmengelände in der Ladenburger Straße.

Hier entwendeten die Unbekannten von insgesamt drei Maserati, einem Land Rover

sowie einem Jaguar den vollständigen Reifensatz und flüchteten in unbekannte

Richtung. Aufgrund der Menge des Diebesguts wird nach bisherigem

Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass die Reifen mit einem Fahrzeug

abtransportiert wurden. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen

fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal bittet daher Zeugen, denen verdächtige

Personen oder ein Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen sind, sich unter der Tel.:

0621/71849-0, zu melden.

Mannheim: 39-Jähriger Autofahrer mit knapp 2 Promille gestoppt

Mannheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen wurde ein 39-jähriger VW-Fahrer um

03:10 Uhr in der Untermühlaustraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die

Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt stellte bereits zu Beginn

des Kontrollgesprächs deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille, weshalb dem 39-Jährigen die

Weiterfahrt untersagt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Für die

Blutentnahme wurde der Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach

Beendigung sämtlicher strafprozessualer Maßnahmen wurde der Mann wieder

entlassen. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr.

Mannheim: E-Scooter gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Dienstag, um

kurz nach 23:30 Uhr, den E-Scooter eines 24-Jährigen. Der Mann hatte den Roller

auf dem Willi-Brandt-Platz an einem Fahrradständer mit einem Schloss gesichert

und entfernte sich dann von dem Fahrradparkplatz. Als er nach ungefähr fünf

Minuten wieder zurückkam, musste er feststellen, dass der E-Scooter der Marke

Ninebot mitsamt dem Schloss spurlos verschwunden war. Der Schaden wird auf knapp

480 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-331-0, zu

melden.