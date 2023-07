Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5: Unfall mit zwei Fahrzeugen – zwei Personen leicht verletzt

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5 (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand

wollte eine 63-jährige Frau mit ihrem Peugeot um kurz nach 9 Uhr an der

Anschlussstelle Ladenburg auf die A5 in Richtung Frankfurt auffahren. Aufgrund

regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit, geriet sie in der

Rechtskurve der Auffahrt ins Schleudern. Das Auto prallte zunächst mit dem Heck

gegen die rechte Leitplanke der Auffahrt, wurde dann aber nach links auf die

Fahrspuren der A 5 geschleudert. Der Fahrer eines Hyundai, der auf der A5 auf

der linken Spur unterwegs war, leitete sofort eine Vollbremsung ein und

versuchte auszuweichen, kollidiert dann aber mit der linken Front des Peugeots

und kam nach knapp 70 Metern zum Stillstand. Beide Personen wurden durch den

Unfall leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnten beide ab. An den

zwei Autos entstand ein Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht

bekannt.

Zwei Fahrspuren wurden zum Zwecke der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn

gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau mit einem Maximum von 4 Kilometer Länge.

Die Fahrerin muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und

unangepasster Geschwindigkeit rechnen.

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5/ Heidelberg: Rettungswagen und Mercedesfahrerin nötigen sich gegenseitig auf der Autobahn – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis/ A5/ Heidelberg (ots) – Am Dienstag fuhr ein

österreichischer Rettungswagen nach einem Einsatz von Frankfurt auf der A 5 in

Richtung Walldorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte um kurz nach 18:30

Uhr der 42-Jährige Fahrer auf der rechten Spur einen Mercedes, der auf seine,

also die linke, Spur wechseln wollte. Allerdings bestand nur wenig Platz zum

Vorausfahrenden. Trotzdem zog der Mercedes nach links, was auf Grund des

geringen Abstands zur Auslösung des automatischen Notfallbremsassistenten beim

Rettungswagen führte. Das Fahrzeug wurde dadurch stark abgebremst. Daraufhin

hupte der 42-jährige, gab Lichtsignale und aktivierte unzulässig das Blaulicht.

Dadurch erschrak die 59-jährige Mercedesfahrerin und lenkte zurück auf die

rechte Spur. Als sie merkte, dass beim Rettungsfahrzeug kein Notfall vorlag,

beleidigte sie dessen Fahrer mit Gesten. Anschließend ordnete sie sich hinter

dem Rettungswagen ein, fuhr dicht auf und gab ebenfalls Lichtsignale.

An der Ausfahrt Dossenheim wechselte die Mercedes-Fahrerin die Fahrspur um die

Autobahn in Richtung Heidelberg zu verlassen. Der 42-Jährige bemerkte dies und

fuhr hinter ihr ebenfalls ab. Daraus entspann sich eine Verfolgungsfahrt durch

das Dossenheimer Industriegebiet, die in Heidelberg-Handschuhsheim in der

Beethovenstraße endete, nachdem Beide die Straße entgegen der Einbahnstraße

befuhren. Letztlich hielt die Mercedesfahrerin am linken Fahrbahnrand. Der

Rettungswagen stellte sich quer vor das Auto, augenscheinlich um eine

Weiterfahrt zu unterbinden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 42-Jährigen und die 59-Jährige wegen

Nötigung im Straßenverkehr. Weitere im Raum stehende Tatvorwürfe bedürfen noch

der Abklärung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-4569-0, zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw-Fahrer missachtet Durchfahrtsverbot und kollidiert mit Unterführung – 40.000 Euro Sachschaden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Suezkanal missachtete am Dienstag ein

47-jähriger LKW-Fahrer ein durch ein Verkehrsschild ausgewiesenes

Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge, welche eine Höhe von über 2,50 m überschreiten

und prallte mit seinem Lkw gegen den Portalbereich der Unterführung. Der

47-Jährige fuhr gegen 11:30 Uhr mit seinem Lkw den Suezkanal entlang, als es

folglich zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß wurde die Unterführungsdecke

und die Fahrbahn beschädigt. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht

bekannt. Bei dem Lkw entstand ein Totalschaden, welcher sich auf rund 40.000

Euro beläuft. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Für die Bergung

des Lkw musste die Fahrbahn gesperrt werden und konnte um 13:15 Uhr wieder

freigegeben werden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall – Über 14.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverstoß

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Kreuzungsbereich der Hebelstraße und

Adalbert-Stifter-Straße missachtete am Dienstag eine 32-jährige VW-Fahrerin die

Vorfahrt eines 18-jährigen Mercedes-Fahrers und verursachte einen Unfall. Die

32-Jährige fuhr um 18:45 Uhr die Hebelstraße entlang und übersah im

Kreuzungsbereich den von rechts kommenden Mercedes-Fahrer, weshalb die Fahrzeuge

kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der

Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Es wurde

glücklicherweise niemand verletzt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 41-jähriger BMW-Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholbeeinflussung

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch, gegen 01:45 Uhr, fuhr ein

45-jähriger Lkw-Fahrer die BAB 5 entlang. Zwischen der Anschlussstelle

Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim, kurz vor dem Parkplatz Wachenburg,

wurde der Lkw-Fahrer von einem 41-jährigen BMW-Fahrer überholt. Während des

Überholvorgangs geriet der 41-Jährige plötzlich ins Schleudern und prallte gegen

die linke Fahrzeugseite des Lkw. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß zum

Stehen. Der BMW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, eine medizinische

Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Die zur Unfallaufnahme beauftragte

Polizeistreife konnte bei dem 41-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille, weshalb dem Mann in einem

umliegenden Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde

beschlagnahmt. Er hat nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb dieser

abgeschleppt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000

Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat nun die Ermittlungen wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden E-Bike – Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bisher unbekannte Täterschaft

entwendete am Montag, zwischen 08 Uhr und 12 Uhr, auf bisher unbekannte Weise

ein in der Schwetzinger Straße abgestelltes und mit einem Ringschloss

gesichertes E-Bike im Wert von über 1.000 Euro. Täterhinweise sind bislang nicht

bekannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/8419992, in Verbindung zu

setzen.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6: Aquaplaning und unangepasste Geschwindigkeit führen zu Unfall

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6 (ots) – Um kurz nach 11:30 Uhr verlor am

Dienstag eine 21-Jährige, die mit ihrem Nissan auf der A6 in Richtung Mannheim

unterwegs war, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Zu diesem Zeitpunkt regnete es

stark. Nach ersten Erkenntnissen passte die Fahrerin ihre Geschwindigkeit nicht

an die Wetterverhältnisse an und kollidierte auf Grund von Aquaplaning mehrmals

mit der mittleren Betongleitwand, welche die Fahrbahnen der Autobahn trennt. Sie

verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren medizinischen

Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan musste abgeschleppt werden.

Der Schaden wird auf knapp 7500 Euro geschätzt. An der Betongleitwand entstand

nur eine geringfügige Beschädigung.

Zur Unfallaufnahme mussten zwei Fahrspuren bis 13:30 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.