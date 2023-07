Zotzenheim, A61; Größere Menge Marihuana bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Zotzenheim (ots) – Durch Beamte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim wurden am

vergangenen Samstagnachmittag routinemäßig Verkehrskontrollen entlang der A61

durchgeführt. Weil an einem Fahrzeug mit Nordrhein-Westfälischer Zulassung die

Kennzeichen vertauscht waren, wurde der PKW auf dem Parkplatz Sitzborn bei

Zotzenheim einer Kontrolle unterzogen.

Der Fahrer, ein 35-jähriger albanischer Staatsangehöriger aus Essen, war nicht

im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten durch die Einsatzkräfte mehr als 4kg

Marihuana, professionell in Plastiktüten eingeschweißt, aufgefunden werden.

Das Fahrzeug und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und dem Fahrer eine

Blutprobe entnommen, da Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln

vorlagen. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten werden wegen des Ver

Jugenheim; Einbruch in Kleingartenanlagen – keine Beute entwendet

Jugenheim (ots) – Am 25.07.2023 teilte ein 60-jähriger Mann mit, dass es zu

vermehrten Einbrüchen in der Kleingartenanlage in Jugenheim gekommen sei. Ob und

was entwendet wurde ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder selbst

geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der

Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Bretzenheim; Betrug durch falsche Gewinnversprechung

Mainz – Bretzenheim (ots) – Ein 63-jähriger Mainzer bekam bereits ab Mai 2023

vermeintliche Anrufe einer Notarkanzlei sowie einer Bundesfinanzbehörde. Diese

teilten ihm jeweils mit, dass er 142 000 EUR in einem Gewinnspiel gewonnen habe.

Um diesen Preis zu erhalten, müsse er lediglich eine Geschenkkarte kaufen, den

Code durchgeben und für die Gebühren der Auszahlung aufkommen. Diesen

Anweisungen kam der Mann nach und bezahlte über 10 000 EUR. Im Gegenzug hierfür

erhielt er eine geringfügige Gutschrift, die er jedoch direkt wieder

zurückzuzahlen hatte.

Solche Betrugsmaschen mit Gewinnerversprechungen sind leider nicht selten und

werden von den Tätern laufend verändert. Mehr zu diesen Betrugsmaschen und wie

sie sich davor schützen könne erfahren Sie hier:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Unfall wegen Aquaplaning

A 61/Kettenheim (ots) – Bei Regen ins Schleudern kam ein 54-jähriger Fahrer eins

PKW auf der A 61 in Höhe Kettenheim. Dabei fuhr der Mann am 25.7.2023 gegen 9:15

Uhr die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz, als er aufgrund von Aquaplaning

ins Schleudern kam. Hierbei touchierte der 54-Jährige mit seinem Mercedes einen

rechts von ihm fahrenden PKW eines 48-Jährigen. Anschließend prallte er in die

seitliche Schutzplanke und kam im Anschluss auf dem Standstreifen zum Stehen.

Der 54-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde vom

Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden

an beiden beteiligten Fahrzeugen sowie an der Seitenschutzplanke. Der Mercedes

des 54-Jährigen war stark beschädigt nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt

den Schaden auf ca. 30.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Am Skoda

des 48-Jährigen entstand nur leichter Sachschaden. Er konnte im Anschluss an die

Unfallaufnahme weiterfahren. Den Schaden an der Schutzplanke schätzt die Polizei

auf ca. 1000 Euro.

