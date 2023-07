Zigarettenautomat gesprengt – Zeugen gesucht

Am frühen Dienstagmorgen ist durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat im Friedrichsweg gesprengt worden. Durch einen Anwohner wurde gegen 03:00 Uhr eine Detonation wahrgenommen. Wie sich herausstellte wurde das Automatengehäuse derart beschädigt, dass Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge entwendet werden konnten.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer um die besagte Tatzeit im Friedrichsweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.