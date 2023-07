Unfall mit vier Fahrzeugen

Am 25.07.2023 gegen 18:15 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Alle befuhren hintereinander die Landwehrstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Die an letzter Stelle fahrende 20-Jährige fuhr auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Dadurch kam es zu einem Dominoeffekt und alle Fahrzeuge wurden aufeinander geschoben. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Unfall durch Missverständnis an der Kreuzung

Am 25.07.2023 gegen 16:13 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Pkw die bevorrechtigte Landauer Straße (L454) in Richtung Römerberg. An der Einmündung Karolinger Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Dabei nahm er eine aus der Karolingerstraße kommende 40-jährige Pkw-Fahrerin wahr, die an der Einmündung wartete. Er wollte ihr die Möglichkeit geben, vor ihm die Straße zu überqueren. Als diese jedoch nicht reagierte, fuhr der 47-Jährige in die Kreuzung ein. Als er sich auf gleicher Höhe mit der 40-Jährigen befand, fuhr diese plötzlich los und kollidierte mit der Beifahrerseite des Mannes. Dieser klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen und der Rettungsdienst wurde verständigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden