Motorradfahrer leicht verletzt

Altrip (ots)

In Höhe der Einmündung K13/An der Radrennbahn kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 58-jährige Unfallverursacher aus Altrip übersah beim Überqueren der K13 einen von links kommenden 30-jährigen Motorradfahrer aus Ludwigshafen. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und kam zu Fall. Hierbei zog er sich diverse Prellungen und Schürfwunden zu und musste im Anschluss in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Vorbildliche Verkehrsteilnehmer

Schifferstadt (ots)

Aus Sicht der Polizeiinspektion Schifferstadt vorbildlich verhielten sich Verkehrsteilnehmer am vergangenen Dienstag. Während einer 1-stündigen Geschwindigkeitsüberwachung auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee wurde bei erlaubten 70 km/h nicht eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt.