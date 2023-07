Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag (25.07.2023) brachen Unbekannte in Ludwigshafen einen Sprinter und ein Auto auf.

In der Zeit vom 24.07.2023, 18:30 Uhr und 25.07.2023, 7:15 Uhr, wurde ein Sprinter in der Frankenthaler Straße aufgebrochen. Aus dem Sprinter wurden acht Akku-Flexgeräte mit Zubehör gestohlen. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

In der Zeit vom 24.07.2023, 22 Uhr und 25.07.2023, 6 Uhr, wurde ein Auto in der Berliner Straße aufgebrochen. Aus dem Auto wurden Dokumente und ein Lasermessgerät gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen.

Haben Sie in der Nacht auf Dienstag in der Frankenthaler Straße oder in der Berliner Straße etwas Verdächtiges gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Werkzeug gestohlen – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag (25.07.2023) entwendeten Unbekannte auf einem Feldgrundstück in der Fußgönheimer Straße zwei Schlauchwagen mit Zubehör, eine Kabeltrommel und einen Baggerlöffel. Der entstandene Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Auf einer Kameraüberwachung konnte gegen 1:30 Uhr ein zwischen 25 und 35 Jahren alter Mann auf dem Gelände gesehen werden. Er trug einen Bart, war bekleidet mit einer Baseballkappe und führte einen Rucksack mit sich. Ob der Mann etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Fußgönheimer Straße gesehen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unfälle mit Verletzten

Am Dienstag (25.07.2023) hat die Polizei Ludwigshafen zwei Unfälle aufgenommen, bei denen Personen verletzt wurden.

Gegen 13:30 Uhr überquerte ein 15-jähriger Fußgänger die Edigheimer Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der 15-Jährige wurde von einem Auto, vermutlich mit dem Außenspiegel, erfasst und leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Gegen 16:30 Uhr missachtete ein 62-jähriger Autofahrer den Vorrang eines 46-jährigen Pedelec-Fahrers. Der 62-jährige Autofahrer wollte von der B9 auf die Dürkheimer Straße fahren. Der 46-Jährige fuhr auf dem Radstreifen der Dürkheimer Straße, als es zum Unfall kam. Der Pedelec-Fahrer stürzte durch den Zusammenstoß und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Lkw flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Am Dienstagabend (25.07.2023), gegen 18 Uhr, kollidierte ein Lkw auf der B44 mit einem Auto. Der Lkw fuhr in Richtung Mannheim/Kurt-Schumacher-Brücker, wollte die Fahrspur wechseln und übersah hierbei ein, auf dieser Spur fahrendes, Auto. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß gegen die Leitplanke geschoben. Der Lkw fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Von dem Lkw ist derzeit lediglich bekannt, dass dieser mit der Aufschrift ‚Prime‘ versehen war.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeugen, sich unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.