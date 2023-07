Ladendiebin schlägt in zwei Geschäften zu

Kaiserslautern (ots) – Eine Jugendliche griff am Dienstagnachmittag gleich in

zwei Läden in der Innenstadt zu. Die 15-Jährige wurde von einer Mitarbeiterin

eines Modemarktes dabei beobachtet, wie sie mehrere Artikel mit in eine Umkleide

nahm. Anschließend verließ sie die Kabine ohne Ware. Daraufhin kontrollierte die

Mitarbeiterin die Umkleidekabine und stellte fest, dass die Kleidungsstücke

entwendet wurden. Infolgedessen stellte sie die 15-Jährige zur Rede und hielt

sie fest. Die alarmierte Polizei stellte die gestohlene Ware sicher. Dabei

fanden die Beamten ebenfalls Kleidungsstücke aus einem anderen Geschäft auf. Die

Jugendliche konnte auch dafür keinen Kaufbeleg vorweisen und gab zu, beide

Diebstähle begangen zu haben. Das Mädchen muss sich nun wegen Ladendiebstahls

verantworten. |ksr

Diebstahl aus Pkw

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zu Sonntag in

einen Pkw im Lothringer Dell ein. Die 39-jährige Halterin des Wagens bemerkte

den Einbruch am nächsten Morgen. Die Frau versicherte, das Auto am Tag zuvor

abgeschlossen zu haben. Der Täter entwendete einen Geldbeutel samt Inhalt,

darunter Ausweisdokumente und 50 Euro Bargeld. Die Ermittlungen gegen den

Unbekannten dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter haben, können unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kontakt aufnehmen. |ksr

Zu tief ins Glas geschaut

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zu tief ins Glas geschaut

hatte eine Autofahrerin, die am späten Dienstagabend in Enkenbach-Alsenborn von

der Polizei kontrolliert wurde. Eine Streife war gegen 23.40 Uhr auf den Opel

Zafira aufmerksam geworden und hatte ihn gestoppt.

Als die Beamten die Fahrerin überprüfen wollten, schlug ihnen die Alkoholfahne

der Frau entgegen. Ein erster Test vor Ort bescheinigte der 34-Jährigen eine

Alkoholkonzentration von 0,91 Promille in der Atemluft. Weil die Fahrerin aber

nicht kräftig genug „Pusten“ konnte, wurde sie zur genaueren Bestimmung ihres

Alkoholpegels zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Ihr Auto musste

sie vor Ort stehen lassen; die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. |cri

Auto auf Parkplatz mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Mutwillig haben unbekannte Täter am Dienstagabend in der

Straßburger Allee ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Seat Ibiza war auf

einem Parkplatz am Kino abgestellt. Als die Halterin zu ihrem Wagen zurückkam,

stellte sie fest, dass die Antenne am Pkw nahezu abgerissen und der hintere

Scheibenwischer beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro

geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen 20 und 22.35 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es

bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung setzen.

|cri

Diebe nutzen jede Gelegenheit

Kaiserslautern (ots) – „Gelegenheit macht Diebe“ – das alte Sprichwort hat sich

diese Woche in Kaiserslautern wieder mehrmals bestätigt. Und dass die Täter

dabei auch keine Skrupel haben, hat sich Dienstagnachmittag in der Fackelstraße

gezeigt. Hier machten sich die Unbekannten am Rucksack einer Rollstuhlfahrerin

zu schaffen, die sich gerade in einem Optiker-Geschäft aufhielt. Gegen 15.30 Uhr

stellte die 58-Jährige fest, dass jemand hinter ihrem Rücken unbemerkt in den

Rucksack gegriffen und den Geldbeutel gestohlen hatte. Als Täterin kommt eine

unbekannte Frau in Frage, die etwa 1,65 Meter groß und kräftig ist, die Haare

zusammengebunden hatte und mit einer beigefarbenen Jacke bekleidet war. Zeugen,

denen die Unbekannte ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Gesucht werden außerdem Zeugen, die am Montagmorgen in der Marktstraße eine

Beobachtung gemacht haben. Hier verschwand kurz nach halb neun ein iPhone vom

Tisch eines Cafés. Wie der 34-jährige Eigentümer später bei der Polizei zu

Protokoll gab, hatte er sein Handy im Außenbereich des Lokals auf einem Tisch

abgelegt und war kurz in den Innenbereich gegangen. Als er merkte, dass er sein

Telefon vergessen hatte, wollte er es holen – es war aber schon verschwunden.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt ebenfalls die Polizeiinspektion 1 unter der

oben angegebenen Nummer entgegen. |cri

Vorsicht bei privaten Online-Geschäften!

Kaiserslautern (ots) – Auf einen Betrüger ist ein Mann aus dem Stadtgebiet

hereingefallen. Wie der 34-Jährige am Dienstag bei der Polizei anzeigte, hat er

mehrere hundert Euro an den Unbekannten verloren.

Der Mann hatte nach eigenen Angaben vor ein paar Tagen auf der Verkaufsplattform

eines Sozialen Netzwerkes ein Elektro-Fahrzeug für Kinder inseriert. Nach einer

Weile meldete sich ein Interessent und gab an, einen Kurierdienst für den

Transport beauftragt zu haben. Der Verkäufer sollte „als Sicherheit“ 100 Euro

überweisen – was er auch tat. Danach folgten mehrere ähnliche Aufforderungen,

denen der 34-Jährige nachkam. Erst nachdem er insgesamt rund 800 Euro bezahlt

hatte, kam ihm das Ganze merkwürdig vor, weshalb er sich an die Polizei wandte.

Die Ermittlungen laufen. |cri

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet hat die

Polizeiinspektion 1 am Dienstag Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden

mehrere Handy- und Gurt-Verstöße (6) festgestellt. Während die Gurtmuffel eine

kostenpflichtige Verwarnung erhielten, kommt auf die Handy-Telefonierer eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. Sie müssen mit mindestens einem Punkt in der

Verkehrssünderdatei in Flensburg sowie einem Bußgeld von mehr als 100 Euro

rechnen.

Außerdem erwischten die Einsatzkräfte einen Mann beim Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der 64-Jährige war kurz vor 13 Uhr in der Lauterstraße aufgefallen, weil aus dem

Kofferraum seines Renault Trafic die Ladung herausragte, so dass die Heckklappe

nicht geschlossen werden konnte. Der Fahrer gab an, keine Papiere dabei zu

haben. Bei der Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass er gar nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der

Beifahrer durfte die Fahrt erst nach ordnungsgemäßer Sicherung der Ladung

fortsetzen.

Zu Ende war die Fahrt auch für einen 43-Jährigen, der am Messeplatz mit seinem

Pkw kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des Mannes bemerkten die

Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten. Ein Schnelltest bestätigte den

Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine. Der Fahrer

musste deshalb sein Auto vor Ort stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur

Dienststelle kommen. Eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ist ihm

sicher. Ob auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

|cri

Spiegel-Kollision in der Kurve

Kaiserslautern/Waldleiningen (ots) – Mit ihren Außenspiegeln sind am

Dienstagnachmittag auf der L504 zwei Fahrzeuge kollidiert. Gegen 17.45 Uhr

begegneten sich die beiden Pkw in einer Kurve zwischen Kaiserslautern und

Waldleiningen. Vermutlich kam einer der beiden Fahrer zu weit über die

Mittellinie hinaus, so dass die Spiegel aneinander krachten.

Der 64-jährige Fahrer des betroffenen Audi Q3 fuhr ein Stück weiter, um

gefahrlos anhalten zu können. Sein Beifahrer stieg aus und lief zurück zur

Kurve. Von dem anderen Fahrzeug war allerdings nichts mehr zu sehen. Der

Audi-Fahrer wandte sich daraufhin an die Polizei.

Gesucht wird nun nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Von dem Fahrzeug ist

bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen rötlichen SUV oder Kombi

gehandelt haben soll. Eine nähere Beschreibung war nicht möglich.

Der Fahrer des fraglichen Pkw – der vermutlich ebenfalls am linken Außenspiegel

beschädigt ist – wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0631 369-2150

entgegen. |cri