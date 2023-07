Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Karben – Groß-Karben: Fahrrad am Tegut geklaut –

Am Tegut-Markt in der Bahnhofstraße schlug gestern Abend ein Fahrraddieb zu. Gegen 19.50 Uhr schloss der Besitzer sein graues Renn-/Crossbike der Marke „Cube“ an dem Fahrradständer ab. Bis er ca. fünf Minuten später zurückkehrte, hatte der Dieb das Schloss geknackt und war mit dem rund 1.500 Euro teuren Bike geflohen. Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Bad Nauheim – Schwalheim: Geldbörse stibitzt –

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagnachmittag bediente sich ein dreister Dieb aus einem in der Brunnenstraße geparkten weißen Sprinter. In der Zeit von 20.00 Uhr bis 14.00 Uhr stand der Transporter in Höhe der Hausnummer 27. Der Täter öffnete das nicht verschlossene Fahrzeug und griff sich eine Geldbörse samt Kundenkarten, Dokumente und Bargeld. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: Vandalen oder Diebe? –

In der Frankfurter Straße, auf dem Parkplatz am großen Teich, machten sich Unbekannte an einem dort abgestellten schwarzen Ford Ranger zu schaffen. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und beschädigten dabei den Windabweiser und die Tür. Beute machten die Täter nicht – den Aufbruchschaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Montagmorgen, gegen 07.10 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 05.10 Uhr auf dem Parkplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Bad Vilbel – Dortelweil: An Garage gehebelt –

Auf Beute aus einer Garage hatten es Diebe im Bussardweg abgesehen. In der Zeit von Montagabend, gegen 18.00 Uhr bis Dienstagmorgen, gegen 11.00 Uhr hebelten sie an der seitlichen Eingangstür der Garage, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Bad Vilbel: Radmuttern gelöst / Polizei sucht Zeugen –

Großes Glück hatte die Fahrerin eines blauen Golf „IV“, nachdem Unbekannte Radmuttern an ihrem Wagen gelöst hatten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter im Zeitraum von Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr bis Montagmorgen, gegen 11.30 Uhr in der Bismarckstraße alle fünf Muttern des vorderen Rades auf der Beifahrerseite lösten. Die Besitzerin fuhr los, ohne dies zu merken. Auf einer Landstraße geriet das Fahrzeug ins Schlingern, weil sich bereits zwei Schrauben vollständig gelöst hatten. Sie hielt an und rief einen Pannendienst zu Hilfe. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen: Wer hat die Täter im genannten Zeitraum in der Bismarckstraße beim Lösen der Muttern des blauen Golfs beobachtet? Wer kann sonst Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Karben-Peterweil: Aus Q5 bedient –

Die Polizei in Vilbel sucht nach einem Diebstahl aus einem Audi Q5 nach Zeugen. Der schwarze SUV parkte zwischen Dienstagabend, gegen 22.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr in einer Hofeinfahrt des Höfer Wegs. Die Diebe erbeuteten ein Portemonnaie mit rund 150 Euro Bargeld und diversen Bankkarten. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Ranstadt: Dieseldiebe schlagen zu –

Rund 300 Liter Diesel erbeuteten Diebe aus einem im Neubaugebiet geparkten Bagger. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen sie in der Straße „Im Hammer“ den Tankdeckel der gelben Arbeitsmaschine vom Hersteller „Liebherr“ auf und saugten den Kraftstoff heraus. Zeugen, die die Täter zwischen 15.00 Uhr und 07.00 Uhr dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.