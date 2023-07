Hohenahr-Erda: Corsafahrerin die Vorfahrt genommen –

Eine Leichtverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes gestern Morgen in Erda. Gegen 06.15 Uhr wollte der 78-jährige Fahrer eines Golfs vom Seiferweg auf die Gewerbestraße einbiegen. Hierbei übersah er einen Opel Corsa und nahm der 56-jährigen Fahrerin die Vorfahrt. Die in Hohenahr lebende Corsafahrerin konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und prallte in die Beifahrerseite des Golfs. Der Unfallfahrer aus Hohenahr blieb unverletzt. Seine Unfallgegnerin klagte an der Unfallstelle über Übelkeit und Schwindel. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Blechschäden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf mindestens 30.000 Euro. Der Opel musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Wetzlar: Nummernschilder verschwunden –

In der Garbenheimer Straße griffen sich Diebe die Kennzeichen eines Volvo XC 60. Der weiße SUV parkte zwischen Dienstagmorgen, gegen 10.30 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 11.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 30. Die Täter montierten beide Kennzeichen BI-TB 202 von dem Wagen ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.