Gladenbach: Fenster beschmiert

Insgesamt 34 Fenster der Schule in der Dr.-Berthold-Leinweber-Schule besprühten Unbekannte zwischen letzter Woche Freitag, 15 Uhr, und dem gestrigen Dienstag, 11.30 Uhr, mit verschiedenen Farben. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Alle betroffenen Fenster befinden sich in einer von außen problemlos erreichbaren Höhe. Die Polizei in Biedenkopf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Kupferkabel entwendet

Von einer Baustelle in der Karl-von-Frisch-Straße entwendeten Unbekannte etwa 420 Meter Kupferkabel. Das Diebesgut an einen Wert von mehreren hundert Euro und kam zwischen Samstag, 1. Juli, und dem gestrigen Dienstag abhanden. Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Geld aus Automaten entwendet

Diebe brachen in eine Bar in der Straße Hirschberg ein und machten sich auch an den Spielautomaten zu schaffen. Mit einer unbekannten Summe Bargeld aus den Automaten flüchteten sie nach der Tat, die zwischen dieser Woche Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, passierte. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Marburger Kripo bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Dieb baut Glühbirnen aus

Ein Dieb machte sich an einem vermutlich unverschlossenen grünen Audi A1 zu schaffen, der im Parkhaus in der Hans-Meerwein-Straße stand. Zwischen Sonntag, 16. Juli, 8 Uhr, und Dienstag, 25. Juli, 17 Uhr, entwendete der Unbekannte aus dem Innenraum Handyzubehör sowie den Fahrzeugschein. Anschließend öffnete er offenbar die Motorhaube und baute aus dem Frontscheinwerfer zwei Glühbirnen aus und entwendete auch diese zusammen mit einer Abdeckung. Das Diebesgut hat einen Wert im vermutlich noch zweistelligen Bereich. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen: Wem ist im genannten Zeitraum eine Person an einem grünen PKW mit geöffneter Motorhaube aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Zigarettenautomat-Aufbrecher vorläufig festgenommen

Eine Zeugin meldete der Polizei am Samstag, 22. Juli, zwei Personen, die gegen 22.30 Uhr damit beschäftigt waren, den Zigarettenautomaten in der Schützenstraße aufzubrechen. Offenbar hatten sie die Zeugin aber bemerkt und von ihrem Vorhaben abgelassen. Eine Polizeistreife stellte bei der Überprüfung des Automaten nur geringe Schäden und die Funktionsfähigkeit fest. Gegen 2.45 Uhr riefen wieder Zeugen die Polizei und berichteten von zwei Personen, die sich aktuell an genau diesem Automaten zu schaffen machten. Mehrere Streifen fuhren daraufhin zum Tatort und nahmen zwei tatverdächtige Männer im Alter von 32 und 23 Jahren vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte bei beiden eine Blutentnahme und anschließend die Entlassung aufgrund fehlender Haftgründe. Die Ermittlungen dauern an.

Marburg: Matratze angezündet

Unbekannte versuchten am gestrigen Dienstagmorgen gegen 2.45 Uhr wohl eine Mülltonne im Steinweg anzuzünden, woraufhin sie ein Zeuge ansprach. Die Unbekannten ließen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich. Zuvor hatten sie auf einer Matratze gesessen, die letztlich brannte und den Einsatz der Feuerwehr nötig machte. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat zur Tatzeit mehrere, vermutlich alles männliche Personen im Steinweg auf einer Matratze sitzen sehen? Wer kann sie beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identität geben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: Unfall verursacht und geflüchtet

Im Kreisverkehr im Steinweg kam am gestrigen Dienstag gegen 13.20 Uhr ein 15-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer aus Homberg (Ohm) zu Fall und verletzte sich leicht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr er von der Frankfurter Straße kommend in den Kreisverkehr ein, während sich hinter ihm ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Lieferwagens befand. Dieser fuhr offenbar zu nah auf und touchierte das Hinterrad des Kleinkraftrads. Der 15-Jährige fiel und rutschte dabei unter den VW eines vorausfahrenden 64-Jährigen aus Amöneburg, wodurch am Golf etwa 1.000 Euro hohe Schäden entstanden. Der Schaden am Betamotor-Kleinkraftrad beträgt etwa 300 Euro. Der unbekannte Fahrer des Liefer- oder Kastenwagens, eventuell ein Mercedes Sprinter, setzte die Fahrt in Richtung Bahnhof fort. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Lieferwagen oder zu dessen Fahrer machen? Wer hat den Unfall gesehen und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei zur Verfügung gestellt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.