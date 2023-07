Alten-Buseck: Betrüger ergaunern sechsstellige Summe

Betrüger schafften es, einen Senior von einer etwas ungewöhnlichen Zahlungsabwicklung zu überzeugen, tricksten ihn dabei aus und machten sich schließlich mit Bargeld, Münzen und Gold im Wert von über 500.000 Euro aus dem Staub.

Mit einem angeblichen Interesse an Immobilien nahm der Betrug vor mehreren Wochen seinen Lauf. Nach einigem Kontakt über Email und einen Messenger sowie nach einem persönlichen Treffen sollte am Samstag, 22. Juli, das Finanzielle rund um den Immobilienkauf abgewickelt werden. Hierzu trafen sich die angeblichen Kaufinteressenten mit dem Senior in Alten-Buseck. Die Betrüger überzeugten den Mann davon, eine Anzahlung für die Bankmitarbeiter leisten zu müssen, die angeblich ebenfalls auf dem Weg waren um ihm den vereinbarten Kaufpreis von einer Million Euro auszuzahlen. Der Senior übergab Bargeld, Münzen und Gold als „Anzahlung der Auszahlung“ und die Betrüger verpackten es in ein Paket- angeblich für die Bankmitarbeiter. In einem unbeobachteten Moment tauschten sie das Paket aus, gaben dem Senior ein wertloses Paket und flüchteten unter einem Vorwand. Dabei nahmen sie das Paket mit den Wertsachen mit. Bisherigen Ermittlungen zufolge flüchteten die beiden Männer in einem silberfarbenen Alfa Romeo, der vermutlich mit dem Kennzeichen „W-RK“ versehen war. Hinweise zu den Zahlen des Kennzeichens liegen bislang nicht vor. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: einer von ihnen war etwa 65 Jahre alt und 170 cm groß, kräftig, hatte graue Haare und trug ein weißes Hemd und eine schwarze Hose. Der zweite war 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hatte schwarze Haare und war ebenfalls mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Hose bekleidet. Nähere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Gießen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind die beschriebenen Männer oder der PKW am Samstag gegen 14 Uhr in Alten-Buseck aufgefallen? Wer kann die Angaben zum Kennzeichen ergänzen? Wer weiß, woher die Männer kamen oder wohin sie gefahren sind? Wer kann die Personenbeschreibung ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Kopfhörer entwendet

Ein Unbekannter entwendete in einer Sozialeinrichtung in der Steinstraße die Kopfhörer eines 63-Jährigen. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch (26.07.23) zwischen 08.55 und 09.05 Uhr. Der Langfinger soll etwa 22 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Er soll kurze braune Haare haben und trug ein dunkles T-Shirt. Wer kann Angaben zur Identität des Diebes machen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Buseck: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (25.07.23) zwischen 14.30 und 14.45 Uhr ein geparkten Mazda am Kotflügel touchierte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 600 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: 5.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Einen 5.000 Euro hohen Schaden beklagt der Besitzer eines Fiats, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den weißen Doblo in der Erdaer Straße an der rechten Seite beschädigte. Zeugen, die den Unfall zwischen 22.30 Uhr am Sonntag (23.07.23) und 08.30 Uhr am Montag (24.07.23) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.