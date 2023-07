Unfall beim Ausparken

Um 09:46 Uhr beabsichtigte gestern Morgen eine 25-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw auf dem frei befahrbaren Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus in der Kanalstraße in Eltmannshausen auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinterstehenden Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Ebenfalls beim Ausparken beschädigte gestern Nachmittag, um 16:49 Uhr, ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Meißner einen Pkw BMW. Beim Ausparken rollte der Pkw des 56-Jährige an der Steigung im Langenhainer Weg in Eschwege leicht zurück und rollte so mit der Anhängekupplung gegen die Front des BMW. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Mit Krad gestürzt

Um 15:44 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Kraftrad den Kreisverkehr am Stadtbahnhof in Eschwege stadteinwärts. Als er die Ausfahrt zur Bahnhofstraße verlassen wollte, überquerte gerade ein Fußgänger den dortigen Überweg, worauf der 56-Jährige abbremsen musste, dabei aber mit dem Krad stürzte. Der 56-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt, am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Einbruch in Getränkemarkt

In der Nacht vom 24.07./25.07.23 drangen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Straße „Am Plan“ in Eschwege ein. Nachdem ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde, erbeutete der oder die Täter Zigaretten unterschiedlicher Marken im Wert von ca. 400 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Um 08:000 Uhr beschädigte am gestrigen Morgen ein 53-Jähriger Lkw-Fahrer aus Polen beim Ausparken einen geparkten Pkw Mercedes Vito. Der Unfall ereignete sich auf dem Firmengelände einer Papierfabrik in der Kasseler Straße in Witzenhausen. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Rückwärts gegen Pkw gefahren

Um 08:59 Uhr befuhr ein 29-jähriger Witzenhäuser mit seinem Klein-Lkw die L 3238 von Ermschwerd in Richtung Blickershausen. Im Kreuzungsbereich der Ermschwerder Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Eine dahinterfahrende 56-Jährige aus Witzenhausen stoppte ihren Pkw ebenfalls ab. Um einen querenden Sattelzug passieren zu lassen, setzte der 29-Jährige sein Fahrzeug zurück. Als er vor dem Pkw der 56-Jährigen abstoppen wollte, rutschte er vom Kupplungspedal ab, worauf das Fahrzeug gegen den Pkw fuhr. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

84-Jährige wurde Opfer der Betrugsmasche „falsche Polizeibeamte“

Am 24.07.23, um 21:30 Uhr, erhielt eine 84-Jährige aus Witzenhausen einen Anruf, in dem sich der Anrufer als Polizeibeamter eines Einbruchdezernats ausgab. In dem Telefonat erzählte er von einer rumänischen Tätergruppe, die in Witzenhausen unterwegs sei und Einbrüche begehen würde. Wie bei dieser betrügerischen Masche üblich, forderte er nun die 84-Jährige auf ihre Wertsachen der Polizei zu übergeben. Etwa eine Stunde später erschien dann eine männliche Person in Zivil, die sich als Polizeibeamter ausgab, um die Wertsachen abzuholen. Dabei blendete er die Geschädigte mir einer Taschenlampe derart stark, so dass ihr eine Personenbeschreibung nicht möglich war. Die 84-Jährige übergab ihm Bargeld im dreistelligen Bereich und einige Schmuckstücke sowie die Bankkarten. Da man ihr gegenüber angab, sich am darauffolgenden Morgen (gestern Morgen) nochmals zu melden und dieser Anruf nicht erfolgte, rief die 84-Jährige bei der Polizeistation in Witzenhausen an, wo sie dann erfahren musste, dass sie Opfer der Betrugsmasche geworden war. Der Abholer sprach akzentfrei und wird auf ca. Mitte 30 Jahre alt geschätzt. Zudem sei er sehr sprachgewandt gewesen.

Die Polizeidirektion Werra-Meißner hatte bereits am 24.07.23 aufgrund vermehrter Anrufe im Raum Witzenhausen vor den betrügerischen Anrufen gewarnt und nachstehende Tipps empfohlen: