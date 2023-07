Silagerundballen beschädigt

Zeit: Dienstag, 25.07.2023, 16:00 Uhr – 17:00 Uhr

Mehrere Silagerundballen aufgeschnitten

In Felsberg-Wolfershausen, in der dortigen Feldgemarkung „Altes Feld“, wurden am gestrigen Dienstag insgesamt 19 Silagerundballen beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr.

Bisher unbekannte Täter schnitten die Einwickelfolie der Ballen jeweils an mehreren Stellen auf. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR.

Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen (05661-70890) oder an jede andere Polizeidienststelle.