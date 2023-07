Kinder in den Gleisen unterwegs – Bundespolizei stoppt Bahnverkehr

Baunatal-Guntershausen (Landkreis Kassel) (ots) – Zu einem Einsatz der

Bundespolizei kam es gestern Abend (25.7.), gegen 19:45 Uhr, in Guntershausen,

weil eine Gruppe Elf- bis 15-Jähriger auf den Bahngleisen unterwegs war.

Der Lokführer eines ICE hatte die Sprösslinge entdeckt und der Bundespolizei

gemeldet. Aus Sicherheitsgründen veranlassten die Beamten eine sofortige

Streckensperrung.

Die jungen Gleiswanderer stammen aus der Stadt und dem Landkreis Kassel, ein

15-Jähriger kam aus Wolfsburg (Niedersachsen).

Die Gruppe hatte offensichtlich in Baunatal-Rengershausen einen Zug verpasst und

wollte daher zu Fuß in Richtung Guntershausen laufen.

Hierzu nutzen sie den lebensgefährlichen Weg und liefen verbotenerweise entlang

der Gleise.Die Gefahr, bei solchen waghalsigen Aktionen von Zügen erfasst und

sogar getötet zu werden, ist sehr groß.

In diesem Falle blieben alle zum Glück unversehrt.

Bahnmitarbeiter hatten das Quintett in Guntershausen bis zum Eintreffen der

Bundespolizei festgehalten. Die Ordnungshüter belehrten die Gruppe und brachten

die Elf- bis 15-Jährigen anschließend zu ihren Erziehungsberechtigten.

Die Bahnstrecke war für rund 40 Minuten gesperrt worden. Dies brachte für 18

Züge eine erhebliche Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat jeweils ein Ordnungswidrigkeitsverfahren

eingeleitet. In diesem Fall könnten wegen den Betriebsbeeinträchtigungen auch

zivilrechtliche Folgen auf die jeweiligen Eltern zukommen.

Einbrecher klauen Ford Fiesta und Pedelec: Kripo sucht Zeugen im Vorderen Westen

Kassel-Vorderer Westen: Unbekannte sind am Wochenende in die Büroräume einer Firma im Kasseler Vorderen Westen eingebrochen und haben dabei den Schlüssel für einen Ford Fiesta erbeutet. Anschließend nutzten sie den Fahrzeugschlüssel, um den blauen Pkw, der hinter dem Firmengebäude in einer Garage stand, zu stehlen. Die Fahndung nach dem acht Jahre alten Auto mit dem Kennzeichen HX-ML 1975 im Wert von ca. 8.000 Euro verlief bislang ohne Erfolg. Darüber hinaus erbeuteten die Täter ein neuwertiges rotes Pedelec vom Hersteller Specialized im Wert von rund 7.000 Euro. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Wie die am gestrigen Dienstag zum Tatort in der Reginastraße gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Firma eingebrochen. Aus zwei Büroräumen erbeuteten sie den Fahrzeugschlüssel und das Pedelec. Anschließend stahlen die Einbrecher den Ford Fiesta. Die Tatzeit lässt sich nach bisherigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Samstagmorgen, 4 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugenhinweise zur Tat oder auf die Täter werden unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel entgegengenommen.

Mehrere Altpapiercontainer in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Forstfeld und -Nordshausen: Wegen brennender Altpapiercontainer, die mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurden, mussten die Feuerwehr und die Polizei in der vergangenen Nacht zweimal in Kassel ausrücken. Zunächst hatten Beamte des Polizeireviers Ost auf einer Streifenfahrt gegen 1:40 Uhr den Brand in der Wißmannstraße, Ecke Forstbachweg, entdeckt und die Feuerwehr hinzugerufen. Der Altpapiercontainer wurde durch das Feuer nahezu zerstört. Gegen 3:45 Uhr folgte der Brand im Bühlchenweg/ Ecke „Am Unteren Krümmershof“, der von einer Anwohnerin bemerkt und gemeldet wurde. Wie die eingesetzten Polizisten des Reviers Süd-West nach den Löscharbeiten feststellten, waren zwei Altpapiercontainer vollständig abgebrannt. Zudem wurde die Fassade eines Trafohauses durch Verrußung in Mitleidenschaft gezogen. Die sofort nach den Mitteilungen über die Brände eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern führten nicht zum Erfolg.

Die Kasseler Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Ob die Brände auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen, ist bislang nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen: Hinweise auf dreiste Trickdiebe in Waldau erbeten

Kassel-Waldau: Das Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am gestrigen Dienstagmorgen eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung in der Görlitzer Straße in Kassel. Die Seniorin war bei ihrer Heimkehr gegen 11:15 Uhr im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses von einer unbekannten Frau angesprochen worden, die sich als Mitarbeiterin des Notdienstes der Wohnungsbaugesellschaft ausgab. Unter dem Vorwand, die Wasserqualität überprüfen zu müssen, gelangte die Unbekannte in die Wohnung. Während sich die Seniorin mit der Frau im Bad aufhielt und das Wasser laufen ließ, schlich sich offenbar ein unbekannter Komplize durch die angelehnte Tür in die Wohnung und stahl zunächst unbemerkt hochwertige Schmuckstücke und Bargeld aus dem Schlafzimmer. Kurz nachdem die Täterin gegangen war, bemerkte das Opfer den Diebstahl und rief die Polizei. Von der falschen Mitarbeiterin der Wohnungsbaugesellschaft und ihrem Komplizen fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Die Trickdiebin kann folgendermaßen beschrieben werden:

30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, schlank,

sonnengebräunte Haut, dunkelbraune Haare, die zum Dutt gebunden

waren, geschminkt, trug eine helle Bluse und eine dunkelbraune

glänzende Steppweste.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo betraut. Sie bitten Zeugen, die am gestrigen Morgen oder Mittag verdächtige Personen im Bereich des Tatorts gesehen haben und Hinweise auf die Trickdiebe geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.