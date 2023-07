Zusammenstoß in Kreuzungsbereich

Fulda. Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (25.07.). Eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 9.15 Uhr die Bardostraße in Richtung der dortigen Kreuzung. Derzeitigen Erkenntnissen nach kam es beim Abbiegen in die Straße „Am Rosengarten“ aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 75-jährigen Peugeot-Fahrer, der zur gleichen Zeit die Bardostraße in Fahrtrichtung Sickelser Straße befuhr. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eichenzell. Ein hellblauer Mercedes E 220 CDI wurde am Montag (24.07.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Mercedes war in der Zeit von 16 Uhr bis 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Eichenzeller Wartturms, der sich in der Verlängerung der Turmstraße befindet, ordnungsgemäß abgestellt. Der Unfallverursacher, der möglicherweise mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, beschädigte den Mercedes auf der Beifahrerseite. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeistation in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Fulda. Am Dienstag (25.07.) wurde zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr ein am Straßenrand geparkter blauer Mercedes Van beschädigt. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum zu Auslieferungszwecken temporär am Paulustor, in der Paulusstraße sowie in der Weichselstraße. Der bisher unbekannte Unfallverursacher touchierte derzeitigen Erkenntnissen nach das Fahrzeug an einem der drei Örtlichkeiten beim Ein- oder Ausparken oder im Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro zu kümmern. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Unfallhergang und dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeistation in Verbindung zu setzen.

Bei Wohnungsdurchsuchung 200 Gramm Haschisch aufgefunden

Bad Hersfeld. Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld beschlagnahmten am Dienstagnachmittag (25.07.) circa 200 Gramm Haschisch in der Wohnung einer 33-jährigen Frau in Bad Hersfeld.

Im Rahmen von Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats ergab sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Bad Hersfelderin. Vor diesem Hintergrund erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume, in denen die Beamten einen ebenfalls tatverdächtigen 28-jährigen Mann antrafen.

In der Wohnung stellten die Polizistinnen und Polizisten rund 200 Gramm Haschisch sowie weitere Beweismittel sicher.

Da gegen den 28-Jährigen bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in einer anderen Sache vorlag, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die 33-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Beide Personen müssen sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Sexuelle Belästigung im Zug – Bundespolizei sucht Zeugen

Fulda (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde gestern Nachmittag (25.7.

/ 13:20 Uhr) eine 19-Jährige aus Hamburg im ICE 2190 auf der Fahrt von München

in Richtung Hamburg.

Dabei soll ein 27-jähriger Mann aus Heidenau die Frau mehrfach gegen ihren

Willen körperlich berührt und sie unsittlich am Gesäß angefasst haben.

Bei Halt im Bahnhof Fulda wurde der aus Somalia stammende Asylbewerber durch

eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda festgenommen. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder selbst Opfer einer dieser Taten

wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Jugendheim

Romrod. In der Nacht zu Montag (24.07.) hebelten Unbekannte ein Fenster eines Jugendraums in der Zeller Straße auf. Anschließend betraten die Täter unbefugt die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug – Zeugenaufruf

Herbstein. Am Freitagabend (14.07.), zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, griff ein bislang unbekannter Mann in eine Kassenlade in einem Lebensmittelgeschäft in der Hessenstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gab der Mann vor, sich einen mittleren dreistelligen Geldbetrag wechseln lassen zu wollen. Als die Kassiererin der Bitte nachkam und die Kasse öffnete, griff der Täter unvermittelt in die geöffnete Geldkassette. Der aufmerksamen Mitarbeiterin gelang es noch, dem Unbekannten mehrere Geldscheine zu entreißen. Dennoch gelang es ihm, mitsamt eines hohen dreistelligen Geldbetrages zu flüchten. Der bislang unbekannte Täter kann als männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, mit Dreitagebart, dunklen, kurzrasierten Haaren, normaler Statur, rundem Kopf und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er eine dunkelblaue Jeans und einen grünen, langärmeligen Pullover getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheunenbrand in Hainzell

Hosenfeld. Rund 250.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstag (25.07.) bei einem Scheunenbrand in der „Neue Straße“ in Hainzell. Aus bislang unklarer Ursache geriet das dortige Werkstattgebäude gegen 20.40 Uhr in Brand. Zuvor sollen dort Schweißarbeiten durchgeführt worden sein. Ob diese jedoch mit der Brandentstehung in Verbindung stehen, ist derzeit noch völlig unklar.

Aufmerksame Anwohner wurden auf das Feuer aufmerksam und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte, die kurze Zeit später vor Ort waren. Derzeitigen Erkenntnissen nach ereignete sich durch den Brand auch eine Explosion, die möglicherweise durch Gasflaschen ausgelöst wurde. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern.

Drei Personen, darunter zwei Feuerwehrmänner, kamen mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation verletzt in ein Krankenhaus. Die Fuldaer Kriminalpolizei hat entsprechende Brandursachenermittlungen aufgenommen.

Versuchter Diebstahl aus Garage

Fulda. Unbekannte Täter versuchten derzeitigen Erkenntnissen nach zwischen Samstagmorgen (22.07.) und Montagmorgen (24.07.) zwei Garagen in einem Hinterhof in der Kurfürstenstraße gewaltsam aufzuhebeln. Die Tore hielten den Versuchen stand, sodass die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung und hinterließen rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Foto-Fahne

Fulda. Unbekannte entwendeten zwischen dem 07.07. und 14.07. eine Foto-Fahne mit dem Titel „Selbstinszenierung“. Zu sehen ist eine weibliche Person mit einem blaubemalten Baumstamm. Die Fahne ist 1 Meter x 1,50 Meter groß. Sie war im Rahmen einer Ausstellung m Dahliengarten in der Johannes-Dyba-Allee an einem Strauch befestigt worden und hat einen Wert von rund 250 Euro. An dem Strauch selbst entstand rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Flieden. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Dienstag (25.07.) ein Rolltor einer Werkstatt in der Schlüchterner Straße aufzuhebeln. Aus bislang unklarer Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in gewerbliches Objekt

Bad Hersfeld. Ein gewerbliches Objekt in der Straße „Am Markt“ wurde zwischen Freitagmittag (21.07.) und Montagnachmittag (24.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an einem Fenster versuchten die Einbrecher in die Räumlichkeiten zu gelangen. Dieses hielt jedoch stand, sodass lediglich 200 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall in Sorga

Bad Hersfeld – Am Montag, den 24.07.2023, um 10:10 Uhr, befuhren ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld, ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedewald und ein 66-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Hauptstraße in Sorga aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Friedewald. Der 52-Jährige vorausfahrende Fahrer wollte nach links in die Straße „Am Brunnen“ abbiegen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der 73-Jährige hinter ihm fahrende PKW-Fahrer bremste ebenfalls. Der 66-jährige Mercdedes Benz Vito-Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Infolge dessen wurde der PKW des Fahrers aus Friedewald auf den Vordermann geschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 32.000 Euro.

Fahrerflucht in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – In der Zeit von Sonntag, den 23.07.23, 23:00 Uhr bis Montag, den 24.07.23, 10:00 Uhr parkte eine 17-jährige Fahranfängerin ihr Fahrzeug, einen schwarzen Mercedes A 150, in der Straße „Neumarkt“, Höhe der Hausnummer 32. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß an das geparkte Fahrzeug und verkratzte dabei den rechten hinteren Kotflügel und die Felge. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de