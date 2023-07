Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Nach Brandstiftung und Fahrraddiebstahl – Duo festgenommen: Fahrradbesitzer und Zeugen gesucht – Offenbach

(dj) Nachdem drei Mülleimer am frühen Montagmorgen, zwischen 4.45 und 6 Uhr, im Stadtgebiet angezündet worden waren, nahm die Polizei eine 15-Jährige und einen 18-Jährigen vorläufig fest. Das Duo wird verdächtigt, die öffentlichen Mülltonnen, welche sich allesamt in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummern 206, 282 und 312 befinden, in Brand gesetzt zu haben. Nach den Sachbeschädigungen begaben sich die Tatverdächtigen zur S-Bahnstation am Kaiserlei und brachen offenbar bei einem am Fahrradständer angeschlossenen Trekkingrad das Schloss gewaltsam auf. Die alarmierten Streifen konnten die mutmaßlichen Diebe bei dem Versuch, mit dem Drahtesel zu flüchten, aufhalten und vorläufig festnehmen. Gegen die Jugendliche und den Heranwachsenden wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen und Fahrraddiebstahl ermittelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 18 Jahre alte Mann beim Amtsgericht Heilbronn dem Haftrichter vorgeführt und die 15-Jährige entlassen. Die Eigentümerin oder der Eigentümer des orangenen Winora Santiago ist bisher unbekannt und wird gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis, wie zum Beispiel einem Foto oder einer Rechnung, beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, melden sich bitte ebenso unter der genannten Nummer.

Kripo sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung – Seligenstadt

(fg) Die Kriminalpolizei sucht im Rahmen von Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich bereits am 15. Juli am Mainufer in Seligenstadt ereignet hat, weiterhin nach Zeugen. Gegen 1.50 Uhr war ein 22-Jähriger aus Seligenstadt gemeinsam mit einem 17-Jährigen aus Mühlheim am Mainufer im Bereich der Mainfähre unterwegs. Eine unbeteiligte Gruppe von sechs Personen (darunter mindestens eine weibliche Person) bemerkte das Duo offensichtlich und soll dieses rassistisch beleidigt haben. Im Anschluss stiegen die Personen in einen blauen Opel Corsa sowie ein silbernes Auto. Nachdem die Fahrzeuge losgefahren waren, sollen sie in Höhe des Duos angehalten haben. Aus dem blauen Corsa seien sodann zwei Personen ausgestiegen, wobei einer dem 22-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll. Danach stiegen die Täter wieder in den Corsa ein und fuhren davon. Der Geschädigte zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen medizinisch behandelt. Die Streife kümmerte sich um den Seligenstädter und begleite diesen nach Hause. Der Haupttäter war etwa 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Hose sowie einen dunklen Kapuzenpullover. Zudem soll der Unbekannte eine schwarze Basecap mit einem Löwen-Emblem getragen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Einbruch misslang: Wer sah den Täter? – Dietzenbach/Steinberg

(fg) Mit einem Blumenkübel und einem Pflasterstein versuchte ein schwarz gekleideter Unbekannter am Mittwochmorgen das Schaufenster eines Friseurgeschäfts in der Straße „Am Steinberg“ (80er-Hausnummern) einzuwerfen. Da dies misslang, machte sich der bärtige Täter auf einem Fahrrad davon. Am Friseurgeschäft entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Einbruchsversuch gegen 3 Uhr beobachtet haben und Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zaun beschädigt und davongefahren – Obertshausen

(fg) Einen Zaun in der Feldstraße hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag beschädigt und ist anschließend davongefahren. Die Unfallzeit dürfte ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 13 und 16 Uhr liegen. Laut der Eigentümerin wenden im Bereich der Feldstraße / Mühlstraße des Öfteren Lastkraftwagen. Womöglich könnte der Schaden durch ein Wendemanöver entstanden sein. Da dies jedoch nicht feststeht und es bislang keine Hinweise auf den Unfallverursacher gibt, sucht die Polizei nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

Zeugensuche: Müllcontainer brannten – Dreieich/Sprendlingen

(fg) Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Polizei und der Feuerwehr auf einem Stellplatz für Abfallcontainer im Sudetenring (40er-Hausnummern). Im Zuge des Brandes griff das Feuer auf ein Gebüsch und einen Baum über. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Unfallflucht: Polizei sucht weißen Lastkraftwagen – Maintal/Wachenbuchen

(fg) Am Freitagvormittag ereignete sich in der Straße „Hessenring“ eine Verkehrsunfallflucht, in dessen Folge die Polizei nun nach einem weißen Lastkraftwagen sucht. Gegen 11.30 Uhr soll der Lastkraftwagen aus einer dortigen Grundstücksausfahrt (Bereich einstellige Hausnummern) gefahren sein. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Ford Mondeo an der Fahrertür sowie der hinteren linken Tür. Ohne sich um den Schaden von rund 6.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

Zeugensuche nach Einbruch in Kindergarten – Schöneck/Kilianstädten

(fg) Auf Geld hatten es Einbrecher abgesehen, die am Mittwochmorgen in einen Kindergarten in der Bleichstraße eingedrungen sind. Gegen 3 Uhr hebelten die Unbekannten eine Tür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume, leerten dortige Geldkassetten und machten sich davon. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist unter der Rufnummer 06181 100-123 für Zeugenhinweise zu erreichen.