Baumaschinen aus Lagerhalle gestohlen, Hadamar, Industriestraße, 20.07.2023, 18.00 Uhr bis 24.07.2023, 12.00 Uhr,

(pl)In Hadamar haben Diebe zwischen Donnerstagabend und Montagmittag aus einer Lagerhalle in der Industriestraße mehrere Baumaschinen und Materialien im Gesamtwert von rund 9.000 Euro entwendet. Die Täter verschafften sich Zugang zur Halle und erbeuteten unter anderem eine Rüttelplatte samt Zubehör, einen Stampfer und einen Stemmhammer. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Schulgebäude mit Farbe beschmiert und Blitzableiter beschädigt, Villmar, Ferdinand-Dirichs-Straße, 21.07.2023, 18.00 Uhr bis 24.07.2023, 06.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Montagmorgen in der Ferdinand-Dirichs-Straße in Villmar die Fassade eines Schulgebäudes mit Farbe besprüht und darüber hinaus mehrere Blitzableiter beschädigt. Der durch die Vandalen angerichtete Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei in Weilburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06471) 9386-0 um Hinweise.

SMS-Betrüger ergaunern Bargeld,

Limburg, 24.07.2023,

(pl)Mittels einer betrügerischen Kontaktaufnahme via SMS wurde am Montag eine Frau aus Limburg um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem defekten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen erklären im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte im vorliegenden Fall die Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Pkw prallt gegen Schutzplanke,

B 456, Gemarkung Weilburg, zwischen Bermbach und Weilburg, 25.07.2023, gg. 13.05 Uhr

(pa)Am Dienstag kam es auf der B 456 bei Weilburg zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Autofahrerin ins Krankenhaus gebracht werden musste. Kurz nach 13.00 Uhr befuhr eine 71-jährige Braunfelserin die Bundesstraße aus Richtung Bermbach kommend in Fahrtrichtung Weilburg, als sie – mutmaßlich aufgrund eines geplatzten Reifens – die Kontrolle über ihren VW Golf verlor. Sie kam in der Folge über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und der Volkswagen kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Bei dem Unfall zog sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Golf musste mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden.