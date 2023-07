Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher in Liederbach verschreckt, Liederbach, Oberliederbach, Sulzbacher Straße, Mittwoch, 26.07.2023, 01:40 Uhr

(da)Am frühen Mittwochmorgen beobachtete ein Anwohner in Oberliederbach, wie drei Einbrecher versuchten in sein Wohnhaus einzudringen. Gegen 01:40 Uhr bemerkte der Bewohner eines Reihenhauses in der Sulzbacher Straße drei unbekannte Personen auf seinem Grundstück. Zielstrebig begaben sie sich zu seiner Haustür sowie einem Fenster und versuchten mehrfach, diese aufzuhebeln. Als dies misslang, flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Zwei der Einbrecher konnte der Bewohner beschreiben. Beide waren männlich, etwa 22 Jahre alt, hatten schwarze, kurze Haare und eine schlanke Statur. Einer war mit einer gelben, der andere mit einer grauen Jacke bekleidet. Während der Tat konnte er hören, wie sich die beiden in englischer Sprache unterhielten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Dreister Teppich-Betrüger in Hochheim, Hochheim, Wiesbadener Straße, Samstag, 22.07.2023, 14:00 Uhr

(da)Dreiste Teppichbetrüger waren am Wochenende in Hochheim unterwegs. Gegen 14 Uhr klingelte es bei einer 72-jährigen Frau in der Wiesbadener Straße. Vor der Tür stand ein Teppichverkäufer, der ihr seine Ware für über 6.000 Euro andrehen wollte. Als die 72-Jährige sich nicht auf den Kauf einließ, wurde der Preis immer weiter reduziert, bis er schließlich bei 80 EUR lag. Als sie auch auf dieses Angebot nicht einging, fiel er vor ihr auf die Knie, um ihr dann auf emotionale Art und Weise Modeschmuck zu verkaufen, damit er sich um seine angeblich schwerkranke Frau kümmern könne. Glücklicherweise ließ sich die Seniorin auch hier nicht beirren und wies den Mann schließlich endgültig ab. Bei dem Teppichverkäufer soll es sich um einen über 70 Jahre alten Mann mit weißgrauen, längeren Haaren gehandelt haben. Besonders auffällig seien seine dunklen, stechenden Augen und seine sonnengebräunte Haut gewesen. Er sei mit einem weißen Leinenhemd, einer beigen Sommerhose und Lederschuhen bekleidet gewesen. Außerdem habe er goldfarbenen Schmuck in Form einer dicken Halskette, mehrerer Ringe und einer Uhr getragen. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden. Die Polizei rät grundsätzlich dazu, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannten Personen sollte die Tür nur mit eingehängter Sicherungskette geöffnet werden. Händigen Sie niemals Bargeld, ihre Bankkarten oder gar ihre persönlichen Daten an Dritte aus. Im Zweifel ziehen sie eine Person ihres Vertrauens hinzu. Ein Trickbetrüger wird in diesem Fall sofort die Flucht ergreifen. Gleiches gilt für andere bekannte Maschen, durch die sich Trickdiebe unter einem Vorwand Zugang zu den Wohnungen ihrer Opfer verschaffen wollen. Für weitere Informationen steht Ihnen die Polizeiliche Beratungsstelle unter (06192) 2079-231 zur Verfügung.

Unfallflucht in Sulzbach und Flörsheim, Sulzbach, Taunusstraße, Dienstag 25.07.2023, Flörsheim, Rathausplatz, Montag, 24.07.2023

(da)Am Dienstag wurden der Polizei zwei Verkehrsunfallfluchten gemeldet. In Sulzbach beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 09:45 Uhr und 13:40 Uhr das Heck einer Mercedes V-Klasse, die in der Taunusstraße geparkt war. Auf dem Rathausplatz in Flörsheim wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Audi A5 beschädigt. Hier hatte vermutlich ein anderes Fahrzeug den PKW beim Ein- oder Ausparken gestreift. In beiden Fällen entfernte sich die unfallverursachende Person mit dem Fahrzeug, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei geht mittlerweile von einem Gesamtsachschaden von über 8.000 EUR aus. Hinweise zum Unfallhergang oder verursachenden Personen nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Alleinunfall auf Bundesstraße,

B 8, Höhe Bad Soden, Dienstag, 25.07.2023, 08:20 Uhr

(da)Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der B8 in Höhe Bad Soden ein Alleinunfall. Ein 30-Jähriger war gegen 8:20 Uhr von Kelkheim kommend in Richtung Frankfurt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe Bad Soden nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Sein Fahrzeug war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, hierzu musste der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden, der 30-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.