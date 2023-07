Wiesbaden: Die Polizei-News

Außengelände von Firma von Metalldieben heimgesucht –

Container geleert, Mainz-Amöneburg, Unterer Zwerchweg, 24.07.2023, 21.45 Uhr bis

25.07.2023, 02.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde zwischen 21.45 Uhr und 02.30 Uhr das

Außengelände einer Firma in der Straße „Unterer Zwerchweg“ von Metalldieben

heimgesucht. Sechs Personen verschafften sich Zutritt zu dem umfriedeten

Firmengelände, indem sie einen Teil des Zaunes abmontierten. Anschließend

leerten sie mit Hilfe von Schubkarren die Muldencontainer mit geschredderten

Metallkabeln, luden das Diebesgut in einen mitgeführten Transporter und

ergriffen dann mit der Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro die Flucht.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

entgegen.

Eingangstür hält Einbrechern stand,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, 23.07.2023, 17.00 Uhr bis 24.07.2023, 09.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Imbisses in der Goerdelerstraße hat zwischen

Sonntagnachmittag und Montagmorgen Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte

hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter

Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schmutzwasserpumpe aus Rohbau gestohlen, Mainz-Kastel, Philippsring,

21.07.2023 bis 25.07.2023,

(pl)Auf einer Baustelle im Philippsring in Mainz-Kastel waren zwischen Freitag

und Dienstag Diebe zugange. Die Täter drangen in den Rohbau ein und entwendeten

eine Schmutzwasserpumpe im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Motorraddiebe zugange,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 25.07.2023, 08.00 Uhr bis 14.30 Uhr,

(pl)Am Dienstag wurde zwischen 08.00 Uhr und 14.30 Uhr in der Dotzheimer Straße

ein Motorrad gestohlen. Die schwarzgrüne Kawasaki mit dem Kennzeichen WI-DA 70

war in einem Hinterhof abgestellt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Zusammenstoß zweier Autos auf der Mainzer Straße, Wiesbaden, Mainzer Straße,

25.07.2023, 11.10 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall wurden am Dienstagvormittag in der Mainzer Straße

zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt und eine 64-jährige Autofahrerin verletzt.

Ein 35-jähriger Autofahrer war gegen 11.10 Uhr mit seinem Kia stadtauswärts auf

der Mainzer Straße unterwegs und wollte dann nach links auf die Abbiegespur zur

A66 wechseln. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits auf der

Abbiegespur fahrenden Peugeot der 64-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls

wurden beide Autos erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die

Autofahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen zur Untersuchung in ein

Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der

Unfallaufnahme war die Abfahrt zur A66 für circa zwei Stunden gesperrt.

Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt, Wiesbaden, Bleichstraße,

25.07.2023, 22.35 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend musste ein gestürzter Fahrradfahrer schwer verletzt in ein

Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 22-Jährige

gegen 22.35 Uhr im Bereich der Bleichstraße unterwegs, als er mit seinem

Herrenrad zu Fall kam. Hierdurch verletzte er sich so schwer, dass er stationär

in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Geparktes Auto beschädigt – Unfallflucht, Bad

Schwalbach, Königsberger Straße, 24.07.2023, 18.45 Uhr bis 25.07.2023, 11.15

Uhr,

(pl)Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag wurde in der Königsberger Straße

in Bad Schwalbach ein schwarzer BMW bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt.

Der Geschädigte hatte seinen Pkw an zwei verschiedenen Örtlichkeiten in der

Königsberger Straße abgestellt und musste dann am Dienstag gegen 11.15 Uhr

frische Beschädigungen im vorderen linken Bereich des Wagens feststellen. Die

unfallverursachende Person hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der

Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Die Bad Schwalbacher Polizei nimmt

Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.